Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un número creciente de familias ha alzado su voz ante las desapariciones de ciudadanos colombianos que, atraídos por promesas de empleos civiles, altos sueldos y beneficios como la ciudadanía rusa, terminaron siendo reclutados para participar en la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania. De acuerdo con investigaciones presentadas por Noticias Caracol, existen testimonios de sobrevivientes y familias que aseguran que las ofertas que recibieron sus allegados incluían trabajos como seguridad, cocina o apoyo logístico. Sin embargo, al llegar a territorio ruso, muchos firmaron documentos en un idioma que no entendían y, poco después, fueron enviados al frente militar.

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El informe de Noticias Caracol documentó cómo estas redes funcionarían a través de bonos iniciales cercanos a 35.000 dólares, salarios mensuales de aproximadamente 3.500 dólares y la promesa de que el combatiente y sus familiares podrían acceder a la ciudadanía rusa. El viaje de los reclutados comenzaba en Bogotá, donde eran concentrados en hoteles o viviendas antes de volar con escalas en países como Brasil, Emiratos Árabes Unidos o India, rutas utilizadas para evadir controles y mantener en secreto el destino real del viaje.

La experiencia de Jamilton León, quien llegó a Rusia en marzo de 2026, ilustra el abrupto cambio que sufren muchos de estos ciudadanos. León, en un principio, enviaba imágenes tranquilizadoras a su familia, pero pronto reportó haber sido llevado a una zona de combate, describiendo su realidad con la palabra "carnicería" y refiriendo dificultades de acceso a alimentos y agua. Casos como el de Kevin Caicedo, un joven de 24 años sin formación militar previa, muestran que algunos fueron enviados al frente tras menos de dos semanas en Rusia. Caicedo y otros colombianos terminaron rindiéndose ante fuerzas ucranianas como única opción para sobrevivir.

Varias organizaciones internacionales, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han advertido sobre el reclutamiento de extranjeros, señalando que algunos sabían que irían a la guerra, mientras que otros fueron engañados con supuestos empleos civiles, lo que podría configurar trata de personas. Las redes sociales, grupos privados y empresas intermediarias han sido utilizadas para captar a exmiembros de la fuerza pública o a personas en apuros económicos, según las denuncias recogidas por Noticias Caracol. No obstante, la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia ha negado cualquier vínculo con dichas redes y recomienda no atender a intermediarios.

En respuesta, tanto la Cancillería como Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo han trabajado en la localización de los desaparecidos, aunque enfrentan obstáculos debido a la falta de información precisa sobre rutas y contactos. El Gobierno colombiano recordó que no incentiva la vinculación de nacionales en ejércitos extranjeros y advirtió sobre los riesgos extremos que supone esa decisión. Colombia ratificó en 2026 la Convención Internacional contra el Mercenarismo mediante la Ley 2569, comprometiéndose a combatir el reclutamiento de ciudadanos para conflictos armados foráneos.

¿Cómo funcionan las redes de reclutamiento de colombianos para la guerra en Rusia?

De acuerdo con las investigaciones citadas por Noticias Caracol, las redes de reclutamiento utilizan promesas económicas, contratos poco claros y la oferta de ciudadanía rusa para atraer principalmente a hombres con experiencia militar o necesidades económicas. Estas redes emplean plataformas digitales, grupos privados y empresas intermediarias para captar interesados, ocultando el real propósito del viaje y utilizando rutas internacionales para evitar controles migratorios.

¿Qué es la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios?

La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios es un instrumento internacional que compromete a los países firmantes a perseguir estructuras dedicadas a contratar, financiar y entrenar personas para combatir en conflictos armados extranjeros. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, este tratado fue aprobado en 2026 mediante la Ley 2569 y busca prevenir la participación de ciudadanos en actividades mercenarias, que implican graves riesgos y afectan la seguridad de los nacionales reclutados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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