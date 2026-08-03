Por: Caracol TV

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El colapso parcial de una edificación en proceso de demolición en el sector de Ultimo, en el centro de Sídney, Australia, dejó al menos dos personas gravemente heridas y movilizó a un amplio operativo de emergencia durante la mañana del lunes. El incidente ocurrió en un predio contiguo a una gasolinera, lo que llevó a las autoridades a acordonar el área y evacuar edificios vecinos mientras se evaluaban posibles riesgos adicionales.

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De acuerdo con el medio australiano ABC News, los servicios de emergencia fueron alertados poco antes de las 11:00 de la mañana (hora local). Al llegar encontraron que una pared y parte del techo del edificio se habían desplomado, provocando que una gran cantidad de escombros cayera sobre varios vehículos estacionados en la zona de la estación de servicio.

Los equipos de rescate lograron sacar de entre los escombros a dos hombres, uno de aproximadamente 60 años y otro de unos 30 años, quienes fueron trasladados en estado grave a diferentes hospitales de Sídney. Uno de ellos fue llevado al Hospital St Vincent’s y el otro al Hospital Royal Prince Alfred.

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Además, otras cinco personas fueron valoradas por los servicios médicos en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlas a centros asistenciales.

Autoridades evalúan el riesgo de nuevos derrumbes

El superintendente interino del Servicio de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur, Peter Murray, explicó que el incidente corresponde a “un derrumbe importante del techo”.

“Una parte de ese edificio se ha derrumbado y algunos escombros han caído sobre algunos coches aparcados en la zona de la gasolinera”, señaló.

El funcionario también advirtió sobre el peligro que representa la estructura afectada. “Es una situación obviamente muy peligrosa, sobre todo por los ladrillos, las paredes y el peso de algunos de esos ladrillos que se están derrumbando”, afirmó.

Pese a la magnitud del colapso, Murray destacó que el número de víctimas pudo haber sido mucho mayor. “Es una gran suerte que no haya habido más heridos”, expresó. Mientras avanzan las labores en el lugar, los bomberos inspeccionan la estructura para determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos. Para ello también utilizan drones que permiten revisar sectores considerados inseguros sin exponer al personal de rescate.

Las autoridades informaron igualmente que la gasolinera cercana fue cerrada de manera preventiva mientras se realizan controles relacionados con posibles riesgos eléctricos y de fugas de gas.

Testigos describen momentos de pánico

Personas que se encontraban en los alrededores relataron los instantes posteriores al derrumbe. Ashleigh White, administradora de un edificio vecino, explicó que uno de los inquilinos le avisó de lo sucedido. “Dijeron que oyeron un estruendo muy fuerte”, comentó.

También indicó que el edificio donde trabaja llegó a temblar tras el colapso y que entre 50 y 100 personas fueron evacuadas por precaución.

Por su parte, Ryan Khorianto, empleado de una cafetería cercana, aseguró que escuchó un fuerte ruido mientras trabajaba. “El ruido era muy fuerte y dos o tres hombres estaban gritando”, relató.

“Dejé de preparar café y salí corriendo porque toda la gente también estaba corriendo hacia allí... Fue realmente aterrador”, añadió.

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Según informó el medio 7News Australia, imágenes captadas antes del accidente muestran maquinaria pesada realizando trabajos de demolición aproximadamente 20 minutos antes de que colapsara el muro de dos pisos. El medio también señaló que uno de los trabajadores aseguró que “solo Dios lo salvó” de morir, mientras otro logró ser rescatado tras quedar atrapado bajo una gran cantidad de ladrillos.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, los equipos continúan revisando el lugar para confirmar que nadie haya quedado atrapado entre los restos de la construcción.

El predio correspondía a un antiguo almacén que anteriormente funcionó como estudio de ensayo y cuya demolición había sido autorizada para desarrollar un nuevo edificio de uso mixto.

Una vez asegurada la zona, el lugar fue entregado a SafeWork NSW, organismo encargado de adelantar la investigación para establecer las causas del colapso y determinar si existieron fallas durante las labores de demolición. Mientras avanzan esas diligencias, la zona permanece acordonada y bajo vigilancia de bomberos, ambulancias y la Policía de Nueva Gales del Sur.

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