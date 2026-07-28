La apertura del Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Eusébio, en el estado de Ceará (Brasil), quedó marcada por un grave episodio de violencia en la cancha. Durante el partido inaugural entre el Proyecto RDJ Sport Feminino y el equipo As Resenhas (también conocido como RSN), una jugadora de este último cuadro agredió a dos adversarias.

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El hecho ocurrió en el Ginásio Joaquim Gregório, principal recinto polideportivo de la ciudad ubicada en la Región Metropolitana de Fortaleza, y fue captado en la transmisión en vivo de la Liga Desportiva de Eusébio.

Según reportaron medios como Ge Globo, el incidente se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando el RDJ Sport vencía por 1-0. Tras un contrataque del equipo As Resenhas, la camisa 02 de ese cuadro perdió la posesión del balón y cometió una falta fuerte, derribando a una rival del RDJ (identificada en algunos reportes como Júlia).

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Mientras la atleta permanecía caída en la cancha, la jugadora responsable de la infracción se levantó y le propinó dos patadas en la cabeza. Inmediatamente después, una compañera de la víctima intentó intervenir para contener la situación y recibió un puñetazo en el rostro por parte de la misma agresora.

Acá, el video de lo ocurrido:

La confusión causó un tumulto que involucró a integrantes de ambas comisiones técnicas y a otras jugadoras. Los árbitros interrumpieron el partido. La agresora fue contenida por miembros de los cuerpos técnicos de los dos equipos. Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales y crearon fuerte repercusión.

De acuerdo con el mismo medio, la atleta herida fue trasladada a una unidad de atención médica cercana al gimnasio. Posteriormente, se confirmó que las dos jugadoras agredidas recibieron el alta médica y se recuperan en sus hogares.

El encuentro se reanudó tras la intervención y finalizó con la victoria del RDJ Sport por 1-0 sobre As Resenhas, según confirman Ge Globo y Estadão.

¿Qué sanción le cayó a la agresora?

La Comisión Disciplinar Esportiva de la Liga Desportiva de Eusébio concluyó el análisis del caso el viernes 24 de julio. Luego de revisar la acción, el informe de los árbitros y los descargos de las partes, se determinó la suspensión de la atleta agresora por cinco años de cualquier actividad deportiva organizada por la entidad.

Además, el equipo As Resenhas fue eliminado del Campeonato Municipal de Futsal Feminino. Otras personas involucradas en el tumulto también recibieron sanciones, conforme al reglamento de la competición y al Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), de acuerdo con reportes de O Tempo y Gazeta do Paraná.

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