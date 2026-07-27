Luis Díaz vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes internacional. Aunque apenas lleva una temporada en el Bayern Múnich, un nuevo rumor lo vincula con el fútbol de Arabia Saudita, donde estarían dispuestos a ofrecerle una cifra difícil de rechazar.

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Según informó el periodista especializado en transferencias Sacha Tavolieri, información que fue difundida por la cuenta @Gazpachen en redes sociales, el Al Hilal tendría al colombiano entre sus principales objetivos para reforzar su plantilla.

De acuerdo con esa versión, el club saudí estaría preparando un salario cercano a los 25 millones de euros por temporada para convencer al extremo de cambiar el fútbol europeo por la Saudi Pro League. Además, la institución estaría dispuesta a presentar una oferta de traspaso que oscilaría entre 100 y 150 millones de dólares, una cifra que convertiría la operación en una de las más importantes del mercado.

Sin embargo, el panorama no sería sencillo para el Al Hilal. Luis Díaz, de 29 años, llegó al Bayern Múnich en 2025 procedente del Liverpool por un valor cercano a los 75 millones de euros y rápidamente se consolidó como una de las figuras del equipo alemán gracias a su rendimiento.

Precisamente por ese desempeño, el conjunto bávaro considera al colombiano una pieza clave de su proyecto deportivo y no tendría intención de desprenderse de uno de sus futbolistas más desequilibrantes, incluso ante una propuesta económica de gran magnitud.

Como ocurre con este tipo de rumores de mercado, hasta el momento no existe una oferta oficial confirmada ni pronunciamientos del Bayern Múnich, del entorno de Luis Díaz o del Al Hilal sobre una posible negociación.

Mientras tanto, la información ha despertado un intenso debate entre los aficionados. Algunos consideran que el colombiano debería mantenerse en la élite del fútbol europeo y continuar consolidándose con el Bayern, mientras que otros creen que un contrato de 25 millones de euros por temporada sería prácticamente imposible de rechazar.

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Por ahora, el futuro de Luis Díaz sigue estando en Alemania, aunque el mercado de fichajes continúa abierto y el interés desde Arabia Saudita podría seguir dando de qué hablar en las próximas semanas.

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