La Selección Colombia sigue afinando detalles en medio de la Copa del Mundo para conseguir el mejor rendimiento posible, pues pese a que ha ganado sus primeros dos encuentros y jugando bien, igual hay ciertos detalles por corregir que pueden ser muy importantes de cara a lo que se viene.

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Por ejemplo, en el compromiso contra Congo, el combinado nacional marcó un gol, pero ya había marcado otras veces y los jueces lo habían anulado por fuera de lugar, que se ha convertido en una constante en el equipo de Néstor Lorenzo.

De hecho, el dato no deja de ser preocupante y por eso es que es algo a tener en cuenta por parte del técnico argentino para el partido contra Portugal y luego para los dieciseisavos de final.

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Según informó Jesús Lagos, que es especialista en datos, replicado por Felipe Sierra, la Selección Colombia es el equipo que más fuera de lugar ha cometido en todo el Mundial con una cifra de 10, de los cuales 6 han sido de Luis Díaz.

🚨 A corregir: Colombia 🇨🇴 es el equipo que más veces ha caído en fuera de lugar en el Mundial: 10 👀 Luis Díaz ha sido el responsable en 6 de ellos 🤙🏼 Info: @Vdot_Spain pic.twitter.com/lAF85yu9BB — Pipe Sierra (@PSierraR) June 24, 2026

Esto se debe a la forma de jugar de la Selección Colombia, ya que muchas veces invita al rival a salir de la zona baja para aprovechar la rapidez de los extremos y el delantero, pero por jugar tan al límite es que se presenta esta situación.

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Esto es algo que Lorenzo debe revisar bien porque se pueden perder opciones ofensivas importantes con rivales que no van a dejar mucho espacio, como Portugal o alguna de las selecciones de los dieciseisavos de final.

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