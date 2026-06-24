La Selección Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos en el Mundial 2026. Luego de vencer a Uzbekistán en el debut y superar por la mínima diferencia a República Democrática del Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó a seis puntos de seis posibles y aseguró de manera anticipada su clasificación a la siguiente ronda.

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(Vea también: Así quedó la tabla del Grupo K tras la victoria de Colombia y la goleada de Portugal)

Con ese rendimiento, la Tricolor pasó a integrar el grupo de selecciones que mantienen puntaje perfecto en las dos primeras jornadas de la fase de grupos, una condición reservada para los equipos que han ganado todos sus partidos disputados hasta ahora.

La victoria frente al conjunto africano se concretó gracias a una anotación de Daniel Muñoz, quien volvió a aparecer en un momento clave para darle tres puntos fundamentales a Colombia. El equipo nacional llegó a seis unidades y afrontará la última fecha frente a Portugal con la posibilidad de quedarse con el liderato de su zona.

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¿Cuáles son las seis selecciones con puntaje perfecto en el Mundial 2026?

La Selección Colombia se metió en una lista exclusiva del Mundial 2026. Luego de las dos primeras jornadas, apenas seis equipos lograron sumar seis puntos de seis posibles, una muestra de la dificultad que supone mantener un rendimiento perfecto en una Copa del Mundo.

Junto a la ‘Tricolor’ aparecen Argentina, Francia, Alemania, México y Estados Unidos, selecciones que también encadenaron dos victorias consecutivas en el arranque del torneo y aseguraron buena parte de su camino hacia los octavos de final.

El hecho de mantenerse con puntaje perfecto no solo representa un dato estadístico. También permite llegar con mayor tranquilidad a la última jornada, asegurar la clasificación con anticipación y aumentar las posibilidades de obtener cruces más favorables en las rondas eliminatorias.

¿Cuándo juega Colombia contra Portugal en el Mundial 2026? La Selección Colombia volverá a la acción el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrente a Portugal en la última jornada del Grupo K del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará al compromiso con 6 puntos, producto de sus victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo. Por su parte, Portugal suma 4 unidades, luego de empatar con Congo en el debut y golear a Uzbekistán en la segunda fecha. El encuentro definirá el liderato del grupo. A Colombia le bastará un empate para conservar el primer puesto, mientras que los portugueses están obligados a ganar si quieren terminar en la cima de la zona.

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