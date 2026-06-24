Aunque no estuvo dentro del campo, Radamel Falcao García también protagonizó uno de los momentos más emotivos en la previa del partido entre Colombia y República Democrática del Congo por el Mundial 2026.

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El histórico goleador de la ‘Tricolor’ asistió al estadio como parte del equipo de transmisión de ESPN, medio para el que viene trabajando como comentarista durante el torneo. Antes de instalarse en la cabina, el samario pasó por un lado de la cancha, frente a las tribunas, y recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados.

Tan pronto fue reconocido por los hinchas, comenzaron los aplausos y los cánticos en honor al exdelantero de la Selección Colombia. Desde las graderías se escuchó de manera repetida el tradicional coro con su nombre, en una muestra de cariño hacia uno de los futbolistas más importantes en la historia del combinado nacional.

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Las imágenes del momento, compartidas por el programa Sports Center de ESPN, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos aficionados destacaron el reconocimiento recibido por el atacante, quien disputó tres Copas del Mundo con Colombia y se mantiene como una de las figuras más queridas por la afición.

La ovación también reflejó el vínculo que conserva Falcao con los seguidores de la Tricolor. Aunque actualmente acompaña el Mundial desde los micrófonos y no desde el césped, su presencia sigue despertando admiración entre los aficionados que recuerdan sus goles y su liderazgo con la camiseta amarilla.

El recibimiento ocurrió minutos antes del inicio del compromiso frente al conjunto africano, un encuentro que terminó con victoria colombiana y que dejó otra muestra del cariño que los hinchas continúan expresando hacia el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia.

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¿Falcao García ya se retiró como jugador?

La presencia de Radamel Falcao García como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026 llevó a muchos aficionados a preguntarse si el histórico goleador colombiano ya puso fin a su carrera profesional. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre su retiro definitivo del fútbol.

Aunque en los últimos meses el samario redujo su actividad competitiva y comenzó a participar con mayor frecuencia en proyectos relacionados con los medios de comunicación, el delantero todavía no ha comunicado públicamente que haya colgado los guayos y jugó su última temporada con Millonarios FC.

A sus 40 años, Falcao García continúa siendo una de las figuras más importantes en la historia de la Selección Colombia. Con 36 anotaciones, se mantiene como el máximo goleador del combinado nacional y es recordado por su papel clave en el proceso que llevó al equipo a los Mundiales de 2014 y 2018.

Su participación en las transmisiones del Mundial despertó especulaciones sobre una posible nueva etapa fuera de las canchas. No obstante, el atacante se ha limitado a acompañar el torneo desde los micrófonos, mientras define los próximos pasos de una trayectoria que lo convirtió en referente del fútbol colombiano y latinoamericano.

Por ahora, la única certeza es que el cariño de los aficionados permanece intacto, como quedó demostrado con la ovación que recibió antes del partido entre Colombia y RD del Congo.