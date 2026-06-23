La Selección Colombia logró una victoria sufrida por 1-0 ante la República Democrática del Congo en un partido que tuvo de todo: dominio, tensión, goles anulados y un cierre de infarto.

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Desde el inicio, el equipo colombiano tomó el control del balón y del ritmo del partido. James Rodríguez lideró la creación en los primeros minutos con remates de media distancia que exigieron al arquero rival, mientras Luis Díaz rompía líneas con su velocidad habitual y Johan Mojica probaba sorpresa desde fuera del área.

Colombia acumuló aproximaciones claras, pero se encontró con un factor determinante: el arquero del Congo y la falta de precisión en el último toque. Incluso Daniel Muñoz apareció varias veces como un atacante adicional, causando peligro desde el sector derecho.

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El Congo intentó disputar la posesión en el arranque. Sin embargo, con el paso de los minutos terminó cediendo terreno y apostando por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Así lo vivimos en Pulzo:

Colombia vs Congo: cambios, control y el gol que destrabó el partido

El segundo tiempo trajo ajustes clave. El ingreso de Juan Fernando Quintero le dio a Colombia mayor claridad en el último tercio, permitiendo mejor circulación y conexión entre mediocampo y ataque.

A partir de ahí, el partido se inclinó aún más hacia el arco congoleño. Luis Díaz tuvo una opción clara que fue salvada por el arquero, y Colombia empezó a acumular sensaciones de gol.

El punto de quiebre llegó en el minuto 75: una gran jugada colectiva terminó con asistencia de Quintero y definición de Daniel Muñoz, quien apareció como una flecha para marcar el 1-0.

El lateral sigue siendo determinante en este Mundial, no solo por su trabajo defensivo, sino por su capacidad de sorpresa en ataque. De hecho, el dato no es menor: se consolida como uno de los jugadores más influyentes de la Selección en fases ofensivas.

Luis Díaz anotó dos veces, pero las acciones fueron anuladas, una por fuera de juego y la otra en una aparente falta, en acciones que encendieron el partido y anticiparon el final de alto voltaje.

Final dramático: Camilo Vargas sostiene la victoria

El cierre fue completamente distinto al resto del juego, pero si no se sufre no se vale.

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La República Democrática del Congo adelantó líneas, empujó con centros y generó peligro real en pelota parada. Allí emergió la figura de Camilo Vargas, decisivo en los minutos 90+1 y 90+3 con dos intervenciones de altísimo nivel.

Especialmente su atajada al remate desde fuera del área evitó el empate y sostuvo una victoria que pudo escaparse entre los dedos.

El partido terminó caliente, con roces, empujones y reclamos en un cierre que reflejó la tensión del momento. Lucumí ahí manejó el cierre del juego.

Con este resultado, Colombia no solo suma tres puntos: también se proyecta como líder parcial del Grupo K, en una pelea directa por la clasificación contra Portugal.

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