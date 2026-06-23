Mientras las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo batallan en la cancha para ganar por la segunda fecha del Mundial 2026, en las tribunas está la fiesta por parte de ambas fanaticadas. Pero en medio de tanta algarabía y celebración, hay un hombre que llama la atención por su particular postura.

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Se trata de ‘Lumumba Vea’, el emblemático hincha congoleño que, una vez suena el pitido inicial, se queda como una estatua. Mientras hay ruido y brincos en los alrededores, él se queda estático, frío y sereno, como aguantando las emociones que hay en el césped.

Y es que después de tanta espera, este particular fanático por fin pudo decir presente en la Copa del Mundo y este 23 de junio llegó al estadio de Guadalajara, México, para alentar a su selección a su manera —porque sí, está alentando, y su silencio da mucha fuerza—.

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¿Cómo fue la actuación de ‘Lumumba Vea’ en el Colombia vs. Congo?

El hincha, cuyo nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, llegó con un traje de los colores de la bandera de su país: un saco y corbata roja; pantalón celeste, y la camisa amarilla, al igual que un pañuelo en un bolsillo de su pecho.

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Además, tenía un pin en su saco de la bandera del Congo. También tenía un broche con el rostro del hombre a quien emula: Patrice Lumumba, líder político de su país que luchó contra los horrores del colonialismo belga, fue jefe de Estado del país africano y ejecutaron con vileza en 1961, a sus 35 años.

‘Lumumba Vea’ se ubicó en la parte baja de la tribuna sobre su icónica tarima improvisada con la bandera de su nación. Allí, hizo su simbólica puesta en escena, con su característica pose con la mano derecha en alto y abierta. Además, hizo gestos de taparse la boca o hacer que le están apuntando con un arma en la cabeza, significando el ataque que el líder político al que tanto admira sufrió hasta la muerte.

Por supuesto, su presencia no pasó desapercibida en las tribunas, ya que desde su entrada al estadio lo rodearon decenas de fanáticos, tanto del Congo como de Colombia, que querían una foto con este característico hincha. ‘Lumumba Vea’ conquistó las miradas principalmente de los ‘cafeteros’ que lo saludaron y tuvieron emotivos momentos con él.

Aquí, más videos de ‘Lumumba Vea’ en el partido de Colombia vs. Congo:

¡Llegó Lumumba! El hincha más famoso de la RD Congo 🇨🇩 estará presente en el duelo frente a Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/wMK8uxtY6b — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 24, 2026

Lumumba Vea, o torcedor-símbolo da República Democrática do Congo, se faz presente em Guadalajara para o jogo contra a Colômbia, após problemas com o visto. O torcedor, cujo nome verdadeiro é Michel Kuka Mboladinga, homenageia Patrice Lumumba, histórico primeiro-ministro, líder… — O Canto das Torcidas 🇧🇷 (@OCantoOficial) June 24, 2026

🇨🇩🏟️ LUMUMBA VEA APROVECHA A DESCANSAR EN EL ENTRETIEMPO Y ALGUNOS COLOMBIANOS LE PIDEN UNA FOTO 🇨🇴📸 pic.twitter.com/19vXJTrc2F — Diario Olé (@DiarioOle) June 24, 2026

🇨🇩🎩 ¡EL MÁS FAN DE CONGO SE ROBA LAS MIRADAS! 🏟️✨ Michel Kuka Mboladinga acapara los flashes y las cámaras en el estadio Guadalajara al caracterizar a Patrice Lumumba, el histórico héroe de la independencia del Congo. 🇨🇩⚽️ ¿Conocías la historia de este legendario… pic.twitter.com/sBb4sJ8Umr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

¿Por qué ‘Luvumba Vea’ no estuvo en el debut del Congo en el Mundial?

El fanático tenía al día sus papeles para ingresar a Estados Unidos y ver el debut de su selección contra Portugal. Sin embargo, el país norteamericano ha exigido una cuarentena a las personas de este país por un brote de ébola que han vivido recientemente.

Una vez cumplió este protocolo, llegó a suelo mexicano y desde días atrás se confirmó su imponente presencia para el partido contra Colombia. Esto llegó como un modo de desahogo para él, ya que no pudo apoyar a su querida Congo en el partido de repechaje por un problema de visado para viajar a México. Ese juego les dio el tiquete a los africanos para el Mundial y se disputó en Guadalajara, donde ahora ‘Lumumba’ hizo su aparición en el Mundial

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