Colombia arrancó un partido frenético en la segunda fecha del Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo. Los ‘Cafeteros’ alcanzaron a celebrar con furor un gol, pero la euforia duró segundos porque lo anularon.

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La jugada se dio sobre el minuto 6 de juego, cuando Johan Mojica envió un centro impecable que remató de cabeza Daniel Muñoz y que el portero Lionel M’pasi atajó con gran habilidad. Sin embargo, el golero congoleño dejó viva la difícil pelota que detuvo y el rebote quedó de nuevo para el lateral derecho colombiano.

Muñoz volvió a cabecear la pelota y M’pasi no pudo hacer nada para evitar el tanto. El tanto puso a festejar al banquillo de Néstor Lorenzo y al estadio de Guadalajara, repleto de camisetas amarillas, pero la felicidad se paró porque el juez pitó un fuera de lugar.

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¡LO GRITARON CON TODO EN EL BANCO DE COLOMBIA Y SE LAMENTARON! La reacción de Néstor Lorenzo y todo el banco cafetero al gol anulado a Daniel Muñoz. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vHNPGVeR7W — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Aunque hubo breves reclamos desde el lado ‘cafetero’, la jugada pasó por la revisión tecnológica del fuera de lugar semiautomático, que determinó que el jugador del Crystal Palace de la Premier League estaba adelantado por su hombro derecho.

POR ESTO QUEDÓ FUERA DE JUEGO DANIEL MUÑOZ Lo que pudo ser el 1-0 para Colombia quedó anulado luego que el VAR indicara que el defensor estaba adelantado por muy poco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PQgge4pDxD — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El propio Muñoz tuvo otro remate a inicio del partido, pero que no alcanzó a precisar y envió al costado derecho del arco, además de que estaba presionado por un jugador y tenía un ángulo cerrado.

Los colombianos han intentado abrir el marcador con buenos remates, pero se han topado con el muro impuesto por el propio M’pasi, que ha hecho varias atajadas de mérito para ser la figura del primer tiempo.

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