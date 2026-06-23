Sabiendo que el triunfo le permitiría asegurar su cupo en la siguiente fase de la Copa del Mundo, la Selección Colombia salió con todo para sorprender desde un inicio a su similar del Congo.

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Tanto así que al minuto 3 del primer tiempo los africanos tuvieron el primer susto, luego de una jugada ofensiva que terminó con un remate peligroso por parte de Daniel Muñóz.

En la jugada participaron casi todos los jugadores del equipo nacional. Con una serie de pases, el balón llegó a los pies de Luis Díaz, quien esperó el paso del lateral Johan Mojica, el cual terminó enviando un centro rastrero buscando alguno de sus compañeros.

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El balón le quedó a Jhon Arias y este sacó un remate colocado a la mano izquierda del arquero, quien logró detener el disparo y enviarlo hacia un costado. Allí, cuando nadie lo esperaba, llegó Daniel Muñoz en busca del gol que pudiera abrir el marcador.

Acá, el video de la acción en cuestión:

¡¡¡DE NO CREER!!! ¡INSÓLITO ERRADO DE MUÑOZ! ⚽ #ESPNMundial

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Sin embargo, y pese a que el arco estaba practicamente solo, el lateral del Crystal Palace remató desviado y le pegó a la malla por el costado que no suma.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ tendrá su tercera actuación en la actual edición de la Copa del Mundo este sábado 27 de junio, día en el que enfrentará a su similar de Portugal. Ambas selecciones se disputarán el liderato del grupo K, que será clave pensando en la siguiente fase de la competencia.

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