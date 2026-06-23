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Escrito por:  Ricardo Baracaldo
Redactor     Jun 23, 2026 - 2:45 pm

Este martes 23 de junio a partir de las 9:00 p. m., la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Luego de lo que fue el triunfo contra Uzbekistán por 3-1, la ‘Tricolor’ irá en busca de una victoria que la deje como la líder absoluta del grupo K.

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Por su parte, la selección africana, que llega de un empate 1-1 contra su similar de Portugal, buscará acomodarse en el grupo con una victoria que le permita meterse en la pelea por la clasificación. En caso de que Congo gane, Uzbekistán queda eliminada automáticamente al quedarse sin puntos en el último lugar.

El compromiso entre colombianos y congoleños se jugará en el estadio Akron de Guadalajara, en México, el cual tiene una capacidad de más de 46.000 personas.

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Posible alineación de Colombia: 4-2-3-1

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

 

2:37 p.m ID: saxvw

Colombia vs. Congo EN VIVO: minuto a minuto

 

2:42 p.m ID: fhyja

 

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