Este martes 23 de junio a partir de las 9:00 p. m., la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Luego de lo que fue el triunfo contra Uzbekistán por 3-1, la ‘Tricolor’ irá en busca de una victoria que la deje como la líder absoluta del grupo K.

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Por su parte, la selección africana, que llega de un empate 1-1 contra su similar de Portugal, buscará acomodarse en el grupo con una victoria que le permita meterse en la pelea por la clasificación. En caso de que Congo gane, Uzbekistán queda eliminada automáticamente al quedarse sin puntos en el último lugar.

El compromiso entre colombianos y congoleños se jugará en el estadio Akron de Guadalajara, en México, el cual tiene una capacidad de más de 46.000 personas.

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Posible alineación de Colombia: 4-2-3-1

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

2:37 p.m2026-06-23T14:37:55-05:00 ID: saxvw Colombia vs. Congo EN VIVO: minuto a minuto

¡𝗖𝗼𝗻 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘆! 😍 🆚 🇨🇩

🗓 Martes 23 de junio

🕞 9:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Akron, Guadalajara (México)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu.… pic.twitter.com/TDsV2m5J5f — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 23, 2026

2:42 p.m ID: fhyja2026-06-23T14:42:12-05:00 [𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲 | 𝗟𝗘𝗦 𝗟𝗘́𝗢𝗣𝗔𝗥𝗗𝗦 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡] ⏳️Prochain match 🏆Groupe K | Match 2

⚔️🇨🇴Colombie🆚🇨🇩 RD Congo

⌚️20H00 (Guadalajara 🇲🇽) | 03H00 (Kinshasa🇨🇩)

🏟Estadio Akron, Guadalajara Allez les Léopards 🐆 !#AllezLesLéopards #FIFAWC2026 pic.twitter.com/bJ8pKYUupL — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 23, 2026

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