A pocas horas de uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada del Mundial 2026, una historia fuera de las canchas se robó la atención. De acuerdo con información divulgada por Fox Sports, el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que hizo un supuesto ritual dirigido a Harry Kane con el objetivo de afectar su rendimiento cuando Inglaterra enfrente a Ghana.

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La situación tomó relevancia después de que el mismo personaje fuera visto durante el compromiso entre Ghana y Panamá. Según la información citada por Fox Sports, el hombre apareció en las tribunas haciendo movimientos con un polvo blanco que, según él, forma parte de prácticas espirituales para favorecer a su selección.

El hecho llamó aún más la atención porque Ghana terminó imponiéndose por 1-0 en ese encuentro, resultado que alimentó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre la presencia del brujo en el estadio.

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Nana Kwaku Bonsam asegura que trabaja para frenar a Harry Kane

Según el reporte retomado por Fox Sports y originalmente publicado por el portal Daily Star, Nana Kwaku Bonsam afirmó que actualmente está concentrado en un supuesto trabajo espiritual enfocado en Harry Kane, una de las principales figuras de Inglaterra.

El brujo aseguró que no busca provocarle una lesión grave al delantero inglés, sino afectar su desempeño dentro del terreno de juego para favorecer las aspiraciones de Ghana en un partido que considera fundamental para el Grupo L.

“Estoy trabajando a Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo lo necesario para detenerlo ante mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, señaló, según la versión recogida por la fuente.

Cuál es el ritual del brujo de Ghana

De acuerdo con la información citada por Fox Sports, Bonsam explicó que parte de su supuesto ritual involucra un polvo blanco elaborado con distintas hojas y líquidos que utiliza en ceremonias relacionadas con sus creencias.

Además, afirmó que colocó una fotografía de Harry Kane junto a los elementos empleados en el procedimiento, convencido de que puede influir en el desempeño del delantero inglés durante el compromiso mundialista.

Aunque no existe evidencia que respalde las afirmaciones del brujo, sus declaraciones se han convertido en uno de los temas más comentados alrededor del partido entre Ghana e Inglaterra, un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial 2026.

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