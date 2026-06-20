Mientras la selección de Inglaterra disputa el Mundial 2026, una de sus ausencias más llamativas apareció inesperadamente en las calles de Nueva York.

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Se trata de Harry Maguire, defensor del Manchester United, quien fue visto atendiendo un puesto de venta de álbumes y láminas de la Copa del Mundo.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, pues pocos esperaban encontrar a una figura internacional participando de una actividad promocional mientras el torneo se disputa en territorio estadounidense.

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La actividad que llevó a Maguire a vender álbumes del Mundial

La aparición del defensor hizo parte de una campaña organizada por la marca Panini, tradicional fabricante de los álbumes oficiales de las Copas del Mundo.

Durante la jornada, Maguire entregó álbumes, firmó autógrafos y compartió con aficionados que se acercaron al punto promocional.

Posteriormente también participó en un encuentro con seguidores del Manchester United en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York.

El propio futbolista compartió parte de la experiencia y destacó el cariño recibido por parte de los aficionados.

“Siempre es lindo ver a los hinchas alrededor del mundo”, escribió.

Harry Maguire y la decepción de quedar fuera del Mundial con Inglaterra

Detrás de las imágenes llamativas también hay una historia de frustración deportiva.

El técnico Thomas Tuchel decidió dejar por fuera a Maguire de la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026, una decisión que sorprendió a muchos seguidores del combinado europeo.

Después de conocer la noticia, el defensor reconoció públicamente que la situación le causó un fuerte impacto.

“Me dejaron conmocionado y destrozado”, expresó en sus redes sociales.

A sus 33 años, el zaguero aseguró que esperaba formar parte del torneo y recordó que representar a Inglaterra ha sido uno de los mayores orgullos de su carrera.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision. I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years. I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

Pese a la decepción, terminó enviando un mensaje de respaldo a sus compañeros y deseándoles éxito en la búsqueda del título mundial, mientras él aprovecha sus vacaciones lejos de las canchas, aunque muy cerca de todo lo que rodea a la Copa del Mundo.

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