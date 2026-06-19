El partido entre Turquía y Paraguay dejó una de las imágenes más llamativas de la fecha luego de que Miguel Almirón fuera expulsado con tarjeta roja directa por una conducta que hasta hace poco no estaba contemplada de forma explícita en el reglamento.

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La acción ocurrió durante un intercambio verbal con un jugador rival. Según las imágenes difundidas durante la transmisión, el futbolista paraguayo se cubrió la boca mientras se dirigía al adversario, un gesto que fue interpretado por el cuerpo arbitral como una infracción contemplada en las nuevas disposiciones aprobadas por la FIFA para el Mundial de 2026.

El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa, decisión que sorprendió a jugadores, cuerpo técnico y aficionados debido a que no se trató de una falta física ni de una agresión visible dentro del terreno de juego.

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Expulsión a Miguel Almiron por taparse la boca, no puede ser esto, han jodido definitivamente nuestro hermoso deporte, todo por unos llorones de mierda, insólito pic.twitter.com/6LbAbd81qL — . (@lisbett_fcb) June 20, 2026

La nueva regla que castigó a Miguel Almirón

La expulsión de Miguel Almirón se produjo por una normativa impulsada recientemente por la IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, que permite sancionar con roja directa a los jugadores que se tapen la boca al encarar o dirigirse de manera agresiva, desafiante o con posibles insultos hacia un rival.

La medida surgió luego de varios casos polémicos en competencias internacionales en los que resultó imposible determinar el contenido de comentarios realizados entre futbolistas debido a que estos ocultaban sus labios mientras hablaban. Como respuesta, la IFAB aprobó una modificación reglamentaria que entró en vigor para la Copa Mundial de 2026.

La expulsión de Almirón se convierte así en uno de los primeros casos de alto perfil en los que esta nueva disposición es aplicada durante el torneo, una decisión que seguramente alimentará la discusión sobre el alcance y la interpretación de la norma.

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