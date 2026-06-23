Uno de los grandes protagonistas del partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial de 2026 fue Lionel Mpasi, el arquero africano que se convirtió en una auténtica muralla durante los primeros minutos del encuentro y evitó varias oportunidades claras de gol de la Tricolor.

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El guardameta respondió con reflejos y seguridad ante los remates de Luis Díaz, Daniel Muñoz y también de James Rodríguez, manteniendo con vida a su selección en medio del dominio colombiano. Sus intervenciones rápidamente llamaron la atención de aficionados y comentaristas, que destacaron su actuación en redes sociales.

Nacido el 1 de agosto de 1994 en Meaux, Francia, Mpasi tiene raíces congoleñas y actualmente milita en el club francés Le Havre, de la Ligue 1. Antes de representar a RD Congo, pasó por las categorías juveniles de la selección francesa, incluyendo los equipos sub-16, sub-17 y sub-18.

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Su carrera profesional también incluye pasos por las divisiones inferiores de PSG y Toulouse, aunque alcanzó mayor continuidad en Rodez, club en el que permaneció durante varios años antes de dar el salto a Le Havre.

Lionel Mpasi ya era una de las figuras de RD Congo

Mpasi llegó al Mundial como uno de los hombres de confianza del seleccionador Sébastien Desabre. De hecho, fue pieza clave en el camino que permitió a los llamados Leopardos regresar a una Copa del Mundo más de cinco décadas después de su única participación, registrada en 1974 cuando el país competía bajo el nombre de Zaire.

Meses antes del torneo, el propio arquero reconoció en una entrevista con FIFA que disputar un Mundial representaba “el punto más alto” de su carrera deportiva. Además, recordó que ya había jugado en México durante el Mundial Sub-17 de 2011 con Francia, una experiencia que marcó su trayectoria.

Frente a Colombia, el guardameta volvió a demostrar por qué es considerado uno de los referentes de su selección. Sus atajadas evitaron que la ventaja colombiana llegara más temprano y lo convirtieron en una de las figuras destacadas del compromiso disputado en Guadalajara.