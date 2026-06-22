Michel Nkuka Mboladinga, conocido mundialmente como ‘Lumumba Vea’ o simplemente ‘Lumumba’, ya se encuentra en Guadalajara, México, para apoyar a la selección de la República Democrática del Congo en su partido del Grupo K ante Colombia, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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Este hincha, que se ha convertido en uno de los símbolos más llamativos del torneo, no pudo estar presente en el debut de los ‘Leopardos’ frente a Portugal en Houston, donde el equipo consiguió un valioso empate 1-1.

Las razones fueron una cuarentena de 21 días relacionada con un brote de ébola en su país y restricciones de visa. Sin embargo, resolvió los trámites y ya está listo para estar en las tribunas del Estadio Akron.

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Acá, una imagen que lo muestra llegando a Guadalajara:

Miren el chad que llegó al aeropuerto de Guadalajara. El hincha de la República Democrática del Congo que estuvo como una estatua los 90 minutos en todos los partidos de su país en la Copa de África en honor a Patrice Lumumba, figura clave para la independencia de su país,… pic.twitter.com/vkB26kVYHJ — Goles en Directo (@golesendir_) June 22, 2026

¿Quién es Michel Nkuka Mboladinga y por qué es famoso?

Nacido el 26 de septiembre de 1976, Mboladinga es un aficionado que desde 2013 asiste a los partidos de la selección congoleña manteniendo una postura completamente inmóvil durante los 90 minutos.

Vestido con elegantes trajes en colores nacionales, permanece de pie con el brazo derecho en alto y la palma de la mano extendida, imitando exactamente la estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa.

DR CONGO'S STATUE SUPERFAN HAS ARRIVED AT THE WORLD CUP 🚨 Known as 'Lumumba Vea', the supporter who stands still all game in homage to the country's revered first prime minister, Patrice Lumumba, has landed in Guadalajara before the Leopards' game vs. Colombia on Tuesday 🇨🇩 pic.twitter.com/N852xLXTx1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 22, 2026

Este gesto no es una simple excentricidad. Representa un profundo homenaje a Patrice Lumumba, el primer primer ministro de la RD Congo luego de la independencia de Bélgica en 1960. Lumumba fue un líder anticolonialista y panafricanista asesinado en 1961 en medio de la crisis congoleña.

Su figura simboliza la lucha por la libertad, la unidad nacional y la memoria histórica de un país que ha enfrentado numerosos desafíos desde su independencia.

Durante la Copa Africana de Naciones 2025, las imágenes de ‘Lumumba Vea’ permaneciendo como una “estatua humana” mientras el resto de la hinchada bailaba y cantaba se viralizaron en todo el mundo, convirtiéndolo en un emblema del fútbol africano y de la resiliencia congoleña.

Su presencia en el Mundial no es casual. Los propios jugadores de la selección solicitaron expresamente que formara parte de la delegación oficial. La Federación Congoleña de Fútbol cubrió sus gastos y el presidente Félix Antoine Tshisekedi avaló su inclusión, reconociéndolo como un símbolo de unión entre el equipo y la afición.

¡LUMUMBA YA ESTÁ EN GUADALAJARA! 🇨🇩❤️ El aficionado más emblemático de la RD Congo finalmente podrá acompañar a su selección en el Mundial. Michel Nkuka Mboladinga, conocido como “Lumumba”, se volvió famoso por una forma de alentar tan peculiar como conmovedora: vestido de… pic.twitter.com/P7DMsgwht6 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 22, 2026

Para Mboladinga, su rol va más allá del aliento deportivo: busca visibilizar la realidad de la RD Congo, un país marcado por conflictos armados y una de las mayores crisis humanitarias del mundo, y mantener vivo el legado de la independencia.

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