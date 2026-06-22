Mientras las principales selecciones del Mundial 2026 afinan cada detalle para competir al más alto nivel, Senegal enfrenta una realidad muy distinta. El combinado africano, que debutó con una derrota por 3-1 frente a Francia, también tendría que lidiar con una serie de inconvenientes económicos y logísticos que han generado malestar dentro del plantel.

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Las denuncias apuntan directamente a la Federación Senegalesa de Fútbol, que atraviesa cuestionamientos por presuntos incumplimientos financieros y decisiones que estarían afectando la preparación de los jugadores durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, según informó Sports News Africa.

Uno de los temas que más preocupa al grupo tiene que ver con pagos pendientes. De acuerdo con el medio citado, varios futbolistas aún no habrían recibido los premios correspondientes por la conquista de la Copa Africana de Naciones y por la clasificación al Mundial, una situación que habría despertado incomodidad en el vestuario.

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Sin embargo, los problemas no terminarían ahí. También se conocieron críticas relacionadas con las condiciones de hospedaje elegidas para la concentración del equipo. Algunos integrantes del plantel consideran que el hotel seleccionado no ofrece las comodidades esperadas para una delegación que disputa una cita mundialista.

A esto se suma una situación que ha sorprendido en el entorno del torneo. Debido a restricciones presupuestales, la Federación habría decidido no trasladar al chef habitual de la selección, encargado de supervisar la alimentación de los futbolistas durante las competencias internacionales.

Como consecuencia, varios jugadores se han visto obligados a buscar alternativas por su cuenta para mantener una dieta adecuada. Según el medio, algunos integrantes del plantel estarían comprando alimentos en establecimientos cercanos para intentar cumplir con las exigencias nutricionales propias de una competencia de alto rendimiento.

El panorama también alcanza al cuerpo técnico. Pape Thiaw, seleccionador nacional, estaría desempeñando sus funciones sin un contrato formal vigente y tendría pendientes varios meses de salario, una situación que aumenta las dudas sobre el manejo administrativo del equipo.

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En lo deportivo, Senegal se encuentra en una posición complicada dentro del Grupo I. Tras la derrota frente a Francia en la primera jornada, el equipo africano necesita reaccionar rápidamente para mantener opciones de clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, los problemas extradeportivos amenazan con convertirse en un rival tan difícil como cualquiera de los que enfrenta dentro del campo de juego.

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