Este lunes 22 de junio, la selección alemana recibió un duro golpe al conocerse que el defensa central Nico Schlotterbeck, titular indiscutible del Borussia Dortmund y pieza clave en el esquema de Julian Nagelsmann, sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del resto del torneo.

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El incidente ocurrió durante el partido de la segunda jornada del Grupo E, donde Alemania venció agónicamente 2-1 a Costa de Marfil. A los 15 minutos del primer tiempo, Schlotterbeck se resintió después de un duelo con el atacante marfileño Amad Diallo.

El zaguero intentó continuar, fue atendido en el campo en un par de ocasiones, pero no pudo completar el partido. Al descanso, Nagelsmann lo reemplazó por Antonio Rüdiger.

Después del encuentro, el entrenador alemán no ocultó su preocupación. “Tiene algún problema en el ligamento medial, aún no sé cuál. Mañana debe hacerse una resonancia magnética. Por desgracia, no pinta bien”, declaró Nagelsmann.

Las pruebas médicas hechas este domingo confirmaron el diagnóstico más temido: rotura del ligamento medial colateral del tobillo izquierdo, una lesión que requiere entre 6 y 8 semanas de recuperación.

Con esta baja, Schlotterbeck, de 26 años, dice adiós a su participación en la Copa del Mundo. El central, quien ya había destacado en el debut ante Curazao con un gol importante, era uno de los pilares de la zaga teutona gracias a su salida de balón, duelos aéreos y solidez defensiva.

Su ausencia obliga a Nagelsmann a reconfigurar la defensa. Rüdiger, experimentado y recién incorporado en ese partido, se perfila como titular junto a Jonathan Tah u otras alternativas disponibles.

Esta lesión representa un revés significativo para Alemania, que aspira a avanzar lejos en el torneo organizado en Norteamérica. Schlotterbeck había superado problemas previos, como una rotura de menisco en la misma zona que lo mantuvo varios meses inactivo, y llegaba al Mundial en un buen momento con el Dortmund.

Desde el punto de vista individual, el percance también afecta el futuro de Schlotterbeck en el mercado de fichajes. En las últimas semanas, su nombre había sonado con fuerza en rumores que lo vinculaban con clubes de élite europea, incluido el Real Madrid, donde Antonio Rüdiger incluso lo elogió públicamente por sus cualidades.

Schlotterbeck, nacido en 1999 en Waiblingen, ha construido una carrera sólida. Formado en el Stuttgart y consolidado en Dortmund, acumula experiencia en Bundesliga y competiciones europeas.

Su altura (cerca de 1,91 m) y capacidad en el juego aéreo lo convierten en un defensor completo, capaz de contribuir también en ataque, como demostró con su cabezazo en el primer partido del Mundial.

Mientras Alemania se prepara para el cierre de la fase de grupos ante Ecuador, con la clasificación prácticamente asegurada, el foco está en cómo suplir la ausencia de uno de sus centrales más confiables. Rüdiger, con su liderazgo y experiencia en grandes escenarios, será fundamental para mantener la solidez atrás.

Este tipo de lesiones de ligamentos en tobillo suelen ser delicadas por el tiempo de recuperación y el riesgo de recaídas si no se maneja bien la rehabilitación.

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