Ya se está terminando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y las selecciones ya se van acomodando en los dieciseisavos de final del certamen, una ronda nueva que apareció en esta edición al aumentar el número de clasificados.

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De hecho, ya hay varios equipos instalados en esta ronda, mientras que otros deben luchar en la última jornada para buscar conseguir esa anhelada clasificación.

Y es que para nadie es un secreto que este Mundial ha estado lleno de resultados sorpresivos, por lo que varias selecciones que se creían favoritas andan sufriendo y otras, por el contrario, mantienen la ilusión de avanzar.

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Ahora, cabe recordar que esto va variando porque se clasificarán 8 mejores terceros, así que cada gol puede cambiar todos los cruces.

Por ejemplo, la Selección Colombia, que en este momento y a falta de la segunda fecha marcha primero del grupo K, se jugaría el paso a los octavos de final contra Paraguay, pero todavía queda definir cómo quedan los grupos.

Esto se puede saber gracias a una herramienta que creó la BBC, uno de los medios más prestigiosos del mundo, que va analizando en tiempo real las tablas de posiciones para conocer cómo serán los cruces de las finales del Mundial 2026.

Por lo pronto, cabe recordar que la fase de grupos del Mundial termina el próximo sábado, 27 de junio, con los partidos del grupo J entre Argelia y Austria y Jordania vs. Argentina.

De hecho, los dieciseisavos de final comienzan el domingo 28 de junio, que habrá un partido a partir de las 2:00 de la tarde.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

El combinado nacional buscará asegurar su clasificación este martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche en la República Democrática del Congo, un partido que puede definir muchas cosas pensando en las finales.

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