Luego de la victoria sobre Uzbekistán, este martes, 23 de junio, la Selección Colombia vuelve a la acción en el Mundial 2026 para jugar la segunda fecha del grupo K, un compromiso contra la República Democrática del Congo que no será nada sencillo.

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De hecho, el combinado africano, que llegó a este torneo luego de ganar el repechaje, viene de empatar en la primera jornada con Portugal de forma sorpresiva, por lo que los colombianos no deben confiarse para este encuentro.

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Ahora, Colombia tiene la posibilidad de avanzar directamente a los dieciseisavos de final con una fecha de anterioridad, aunque eso no será una tarea sencilla.

Quién será el árbitro para Colombia vs. RD Congo

Ahora, Fifa ya tiene todos los detalles definidos para este encuentro, incluso hasta el árbitro que es bastante reconocido y experimentado a nivel europeo.

Tal como definió Fifa, el árbitro será Maurizio Mariani, quien en esta Copa del Mundo ya pitó un encuentro que fue el de Uruguay vs. Arabia Saudita. Sin embargo, más allá de esto, viene con una buena temporada encima, recordando que pitó la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace y también el encuentro entre PSG vs. Bayern Múnich en el que Luis Díaz anotó dos goles y luego se fue expulsado.

Por otro lado, a Colombia ya la conoce porque pitó el encuentro de la Copa América 2024 frente a Panamá que el combinado nacional ganó por 5-0 para avanzar a las semifinales.

Así las cosas, este es el juez que impartirá justicia en este importante encuentro que podría definir al primer clasificado del grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial.

A qué hora es Colombia vs. Congo

Este compromiso será el martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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Dónde ver Colombia vs. Congo

Este compromiso tendrá transmisión del Canal Caracol, RCN, DirecTV y Disney Plus. Además, usted se podrá conectar a transmisión para reaccionar con Las Narratones y La Despachada de Pulzo Deportes.

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