Radamel Falcao García sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por su rendimiento dentro de la cancha, sino por su nuevo rol fuera de ella. Luego de confirmarse que el histórico delantero colombiano será comentarista durante el Mundial 2026, la noticia no pasó desapercibida y ya provocó reacciones en el periodismo deportivo.

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Una de las más llamativas fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien lanzó un dardo directo sobre lo que podría ser el desempeño del ‘Tigre’ frente al micrófono.

En su programa ‘Palabras Mayores’, el comunicador se refirió al nuevo rol del delantero y cuestionó su capacidad para ejercer una crítica objetiva, teniendo en cuenta su cercanía con varios de los actuales jugadores de la Selección Colombia.

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“La frase de Falcao, ahora que va a ser comentarista, qué bueno que se ponga en la ropa nuestra. [Dijo] ‘no, es que yo vengo a hablar del juego, no vengo a criticar’. No pues es que yo tampoco pensé nunca, cuando supe que iba a comentar, que podía criticar… Qué va a criticar a sus amigos y a sus compañeros. No lo va a hacer, siempre los justificará. Lo entiendo”, expresó Vélez en su espacio radial.

Acá, lo dicho por Vélez:

"Falcao va a ser comentarista, qué bueno que se ponga en la ropa nuestra, y con la frase que dijo ayer: 'Es que yo vengo a hablar del juego, no a criticar'. Yo tampoco pensé nunca, cuando supe que iba a comentar que podía criticar, que va a criticar a sus amigos y compañeros; lo… pic.twitter.com/Qp0eV4sGNz — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

Las palabras del periodista apuntan directamente a uno de los debates más comunes cuando exjugadores pasan a los medios: la objetividad. Vélez sugiere que la relación personal de Falcao con varios integrantes del equipo nacional podría limitar su capacidad de análisis crítico, algo que para muchos es fundamental en el ejercicio del comentario deportivo.

No obstante, el propio Vélez matizó su postura al reconocer que este tipo de situaciones no son nuevas y que existen ejemplos positivos. En ese sentido, comparó el caso de Falcao con el del exarquero Óscar Córdoba, a quien destacó por su desempeño en los medios.

“Hay gente, como en el caso de Óscar Córdoba, que lo he visto muy centrado, muy ubicado, muy de ‘si tengo que abrir un juicio lo abro’. Primero por conocimiento, segundo por experiencia, no es periodista, es un invitado, y aparte de eso habla bien”, agregó Vélez en el mismo espacio.

Por ahora, lo cierto es que Falcao afrontará un nuevo reto profesional en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del juego son cualidades que podrían enriquecer las transmisiones, aunque el escrutinio será inevitable, especialmente en un país donde el fútbol se vive con tanta pasión como en Colombia.

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