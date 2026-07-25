Ya pasaron varios días desde que Colombia quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un resultado que aún les duele a muchos hinchas porque se creía que por el nivel mostrado y más, se podía conseguir un buen resultado en este torneo.

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Sin embargo, el equipo salió en octavos de final y desde entonces muchos jugadores se han pronunciado sobre lo que significó este torneo, pero hay uno en particular que brilla por su ausencia y silencio: James Rodríguez.

Y es que el capitán no ha vuelto a aparecer desde aquél partido que se disputó en Canadá y, teniendo en cuenta lo que se mencionaba antes del torneo, que el Mundial sería su último campeonato vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, hay muchos pendientes de qué va a pasar con él.

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No obstante, todo ahora indica que este no fue el último ‘show’ de James con el combinado nacional.

¿Se retira James Rodríguez de la Selección Colombia?

El combinado nacional vuelve a reunirse a finales del mes de septiembre, cuando tendrá algunos amistosos en Estados Unidos. Pese a que aún no es oficial, todo indica que los compromisos serán frente a Perú y México en territorio norteamericano.

Este será el inicio del nuevo proceso que comienza de la mano de Néstor Lorenzo, por lo que se pretende que entren jugadores nuevos que lideren el equipo de aquí al próximo Mundial. Sin embargo, el ’10’ seguiría siendo llamado, aún aunque esté sin equipo, y no por temas deportivos sino comerciales.

Así lo informó el periodista Javier Hernández Bonnet, quien en Blu Radio aseguró: “En este momento me está llegando la información confirmando que los partidos sí serán contra Perú y contra la Selección de México. Pero atención que me están confirmando en este momentico que dentro de los acuerdos que hay por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos hay de por medio una exigencia”.

Ante esto, los compañeros de mesa le preguntan que si debe estar un jugador en particular, siendo James Rodríguez el elegido, a lo que Bonnet asiente.

Esto lo que quiere decir es que para firmar finalmente los encuentros, la Federación Colombiana de Fútbol debe garantizar que James Rodríguez jugará, lo que significa que seguiría vistiendo la camiseta tricolor, al menos, hasta la próxima fecha Fifa.

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Por lo pronto, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado estos encuentros ni mucho menos los jugadores convocados, pero con esta información rondando, lo más seguro es que el capitán vaya a estos compromisos, así siga siendo jugador libre como lo es actualmente.

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