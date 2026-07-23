Este jueves, 23 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol apagó los rumores y confirmó la renovación del contrato del técnico argentino Néstor Lorenzo, quien terminaba su vínculo este viernes, 24 de julio, y por eso tocaba tomar una decisión rápido.

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El futuro del argentino no estaba garantizado porque luego de la eliminación se hablaba de que se podía buscar otro técnico, pero al final el rendimiento y los resultados fueron respaldados por los dirigentes para que siga por los próximos cuatro años.

Ahora, esta es una noticia que les gustó a muchos, debido a que consideran que el proceso va por buen camino, pero otros no la aplaudieron, ya que consideran que era hora de hacer un cambio a un técnico más capacitado y exitoso.

Uno de esos es el periodista Carlos Antonio Vélez, quien se mostró molesto, sarcástico y más con el comunicado de la Selección Colombia.

“Maravillosa noticia… (para los rivales y los empresarios) .. y aseguramos múltiples triunfos en amistosos, la continuidad del exitoso club de amigos, ir al mundial (van casi todos) a jugar 8 partidos, pero nos regresamos antes y el show de disculpas en las bobaliconas conferencias de prensa”, escribió el periodista.

Maravillosa noticia… (para los

rivales y los empresarios) .. y aseguramos múltiples triunfos en amistosos, la continuidad del exitoso club de amigos, ir al mundial ( van casi todos) a jugar 8 partidos pero nos regresamos antes y el show de disculpas en las bobaliconas… https://t.co/iQX1s9ZuBl — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 23, 2026

Cabe recordar que Vélez ha sido de los principales críticos del proceso de Lorenzo, puesto que pocas veces está de acuerdo con las convocatorias, ruedas de prensa del técnico y más.

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Lo cierto es que Lorenzo, muy a su manera, ha conseguido resultados importantes, como victoria sobre selecciones históricas como Argentina, Brasil, Alemania y España, llegar a la final de la Copa América 23 años después y conseguir el cupo al Mundial 2026.

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