Una de las grandes incógnitas que gira alrededor de la Selección Colombia luego de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es quién estará al mando del equipo de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2026.

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Esto porque el viernes, 24 de julio, finaliza el contrato del técnico Néstor Lorenzo y aunque mucho se ha especulado de que pueda seguir, la Federación Colombiana de Fútbol aún no anuncia nada oficialmente y por eso crecen los rumores.

Sin embargo, el técnico argentino por fin rompió el silencio luego de esa dolorosa eliminación en la Copa del Mundo y dejó pistas de que sí puede seguir a la cabeza del proyecto para los próximos años.

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“Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”, dijo Néstor Lorenzo, en diálogo con 365Scores.

Además, hizo un balance de lo que fue el Mundial 2026, asegurando que por más de que el equipo fue “el mejor técnicamente” y solo recibió un gol, los temas logísticos sí terminaron pesando de gran manera.

“Los mayores desafíos fueron logísticos. Jugamos en ciudades con altitudes, temperaturas, humedad y zonas horarias completamente distintas, comenzando en Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Miami, Kansas y finalmente Vancouver. En cambio, Suiza estuvo afincada en Vancouver desde el 18 de junio y disputó tres partidos consecutivos en esa sede. Considero que eso les otorgó una ventaja muy clara”, agregó el entrenador argentino.

Lo cierto es que más allá de esto, los aficionados quedaron bastante afectados por la forma en la que terminó el Mundial, pero muchos también están de acuerdo con que se debería seguir el proceso que, de cierta manera, ha dado resultados favorables, como el subcampeonato de la Copa América (no se llegaba a la final desde 2001) y la clasificación al Mundial 2026.

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Cómo le ha ido a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Cabe destacar que Lorenzo firmó en 2022 con el combinado nacional, dirigiendo un total de 51 partidos con saldo de 31 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas.

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