El Deportivo Cali anunció una noticia que trae tranquilidad a sus aficionados. A través de un comunicado oficial, el club confirmó que logró dejar sin efecto una decisión del Tribunal del Fútbol de la Fifa que inicialmente lo inhabilitaba para inscribir nuevos jugadores.

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Según explicó la institución en el documento fechado el 22 de julio de 2026, la notificación fue recibida recientemente, lo que generó la apertura de un procedimiento que podía afectar la conformación de su plantilla para las próximas competencias.

Sin embargo, el club aseguró que, tras la intervención de su equipo jurídico, la situación fue resuelta de manera favorable y la restricción quedó sin efectos.

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📃 Comunicado oficial. Acerca de la notificación recibida por parte del Tribunal del Fútbol de la FIFA. pic.twitter.com/4fStbaJphX — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 22, 2026

¿Por qué la Fifa había notificado al Deportivo Cali?

De acuerdo con el comunicado, el Deportivo Cali presentó ante el Departamento Disciplinario de la Fifa los argumentos relacionados con su acuerdo de reestructuración empresarial, proceso que se desarrolla bajo la legislación colombiana.

La institución sostuvo que los hechos objeto de la actuación ya estaban contemplados dentro de ese mecanismo legal, razón por la cual solicitó el levantamiento de la medida.

Tras analizar la información presentada por el club, la Fifa decidió dejar sin efecto la inhabilitación y dar por cerrados los procedimientos disciplinarios relacionados con el caso.

Deportivo Cali quedó habilitado para inscribir jugadores

Con la decisión, el conjunto vallecaucano confirmó que mantiene plena capacidad para realizar transferencias nacionales e internacionales e inscribir futbolistas ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.

El club también destacó la gestión adelantada por su equipo jurídico, al considerar que permitió resolver el proceso de manera inmediata y evitar consecuencias deportivas en el mercado de fichajes.

De esta forma, el Deportivo Cali podrá continuar con normalidad la planificación de su plantilla y afrontar el resto de la temporada sin restricciones por parte de la Fifa en materia de inscripciones.

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