Este jueves 23 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la continuidad del Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, en un anuncio que llega semanas después de la eliminación del equipo en el Mundial de 2026.

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A través de un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo de la entidad ratificó su respaldo al proceso que lidera el entrenador argentino desde 2022, destacando los resultados obtenidos durante su gestión al frente del combinado nacional.

Todo parece indicar que la renovación del contrato va hasta las eliminatorias del Mundial 2030. En caso de clasificar al próximo Mundial, es muy probable que se le extienda el mismo hasta que termine la cita orbital.

La decisión de extender el vínculo con Lorenzo se da en medio de un contexto reciente marcado por la participación de Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026, torneo del que el equipo quedó eliminado hace pocas semanas. Pese a ese resultado, la Federación optó por darle continuidad al proyecto deportivo.

En el mismo comunicado, la entidad hizo énfasis en los logros del técnico durante su ciclo, resaltando tanto los resultados deportivos como la estabilidad del proceso.

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la Federación.

Además, se detallaron las cifras que respaldan su gestión al frente del equipo, con un balance positivo en cuanto a resultados.

“Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas”, agregó el comunicado.

Estos números han sido claves para que la dirigencia del fútbol colombiano mantenga la confianza en el entrenador, quien asumió el cargo tras el proceso anterior y logró consolidar una base competitiva que llevó al equipo nuevamente a una Copa del Mundo.

Finalmente, la Federación dejó claro que la renovación responde a una apuesta por la continuidad y la estabilidad del proyecto deportivo de la Selección Colombia.

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