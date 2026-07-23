El negocio de los derechos de televisión del fútbol colombiano volvió al centro del debate. En medio del choque entre varios clubes y la Dimayor por el futuro del modelo económico, se conoció una cifra clave que hasta ahora no era oficial y que ayuda a dimensionar cuánto vale realmente la transmisión del FPC.

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Durante una entrevista en Blu Radio con Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, Néstor Morales (director del programa ‘Mañanas Blu’) aseguró que el último contrato por los derechos de televisión del fútbol colombiano asciendió a 55 millones de dólares anuales, según lo expuesto por Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports.

Esta cifra confirma lo que durante años se manejó como estimación dentro de la industria y deja claro el tamaño del negocio que mueve el principal producto del deporte colombiano.

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Los derechos de televisión son, hoy por hoy, una de las principales fuentes de ingreso para los equipos del país. Ese dinero es administrado por la Dimayor, que luego lo distribuye entre los clubes afiliados.

El contrato vigente con Win Sports tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2026, lo que explica por qué el tema está en plena discusión actualmente y por qué cualquier cifra toma relevancia en medio de la negociación del próximo ciclo.

Si se toma como base ese valor anual de 55 millones de dólares, el contrato completo representa varios cientos de millones de dólares a lo largo de los años, lo que lo convierte en el principal activo comercial del fútbol colombiano.

¿Qué pasó con los ocho equipos grandes del FPC?

Este miércoles, ocho de los clubes más importantes del país —Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior, Medellín y Once Caldas— emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su inconformidad con el modelo actual de distribución.

Los equipos consideran que el sistema vigente no reconoce factores como el rendimiento deportivo, la inversión o el peso de las hinchadas, y han pedido un cambio estructural en la forma en que se reparten los ingresos.

De hecho, fueron más allá: advirtieron que no cederán sus derechos de imagen para el próximo contrato de televisión hasta que no exista un acuerdo sobre un nuevo modelo de reparto.

La reacción de la Dimayor no se hizo esperar. El ente rector del fútbol colombiano convocó a una reunión extraordinaria para discutir el tema y buscar una salida a una crisis que podría afectar directamente la comercialización de los derechos audiovisuales.

El punto es delicado: si no hay consenso entre los clubes, el próximo contrato de televisión —que regirá desde 2027— podría verse comprometido, justo cuando el actual está a punto de terminar.

En ese contexto, la revelación de los 55 millones de dólares anuales toma aún más importancia. No solo deja ver cuánto dinero está en juego, sino también por qué los clubes más grandes están presionando cambios en un modelo que consideran desigual.

El conflicto por los derechos de televisión no es nuevo, pero ahora alcanza un punto crítico. Por un lado, los clubes grandes buscan una repartición más acorde a su peso deportivo y comercial; por el otro, la Dimayor intenta mantener un modelo que garantice estabilidad para todos los equipos.

Mientras tanto, Win Sports sigue siendo el actor central del negocio, aunque todavía no tiene asegurada su continuidad después de 2026.

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