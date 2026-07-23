Luego del Mundial de 2026 y tras confirmarse su salida del Minnesota United, el volante cucuteño quedó sin equipo y con una fuerte caída en su valor de mercado, una situación que contrasta drásticamente con los mejores años de su carrera.

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De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista ofensivo tiene actualmente un valor de apenas 1,5 millones de euros. Este número evidencia el bajón que ha tenido el jugador de la Selección Colombia en los últimos años, marcado por la irregularidad y la falta de continuidad en clubes.

Además, el mismo sitio confirma que James Rodríguez se encuentra sin equipo desde el primero de julio, luego de terminar su vínculo con Minnesota United, escuadra a la que llegó con un contrato corto pensando en el Mundial. Su paso por la MLS fue breve y, como ya se anticipaba, no se extendió más allá de la competencia internacional.

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La experiencia en Estados Unidos fue, en esencia, una etapa de transición. El propio contexto de su fichaje lo dejaba claro: el colombiano firmó por pocos meses con el objetivo de sumar minutos y llegar en forma a la Copa del Mundo. Sin embargo, tras el torneo, el club no continuó con el vínculo y el jugador quedó nuevamente en condición de agente libre.

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

El desplome en su valor de mercado resulta aún más impactante si se compara con el pico que alcanzó en su carrera. Tras el Mundial de Brasil 2014, en el que fue goleador, James llegó a estar tasado en cerca de 80 millones de euros, siendo uno de los futbolistas más cotizados del planeta. Hoy, más de una década después, su precio es apenas una fracción de aquella cifra.

A sus 35 años y sin equipo, el panorama del ‘10’ de la Selección Colombia es incierto. Aunque ha dejado claro en el pasado que no contempla el retiro inmediato, lo cierto es que el mercado ya no lo percibe como una figura de élite, sino como un jugador veterano cuya experiencia puede ser útil, pero sin valor de reventa.

Mientras tanto, su futuro sigue siendo una incógnita. El Mundial 2026 pudo haber sido su última gran vitrina internacional, pero no logró traducirse en una revalorización en el mercado. Por el contrario, su cotización se mantiene en niveles bajos, reflejando el difícil momento que atraviesa en su carrera profesional.

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