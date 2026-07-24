Millonarios vuelve y empieza una nueva ilusión este sábado con el compromiso frente a Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá, un juego muy importante porque los hinchas vienen un poco decepcionados y es la oportunidad de que se vuelvan a conectar.

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Para este semestre el equipo sumó seis refuerzos, pero más salidas, siendo de las más importantes la de Cabezas Hurtado y la de Alex Castro.

Ahora, ya a punto de comenzar había mucha expectativa con respecto a Falcao García, ya que en este caso particular no hubo comunicado ni despedida y por eso algunos hinchas mantenían la ilusión con que se renovara el contrato, pero esa es una posibilidad que se ve cada vez más lejana.

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Qué va a pasar con Falcao García

En la rueda de prensa previa al inicio del campeonato vs. Bucaramanga, el presidente del club, Enrique Camacho, hizo un análisis de qué se viene para el equipo, las contrataciones y más.

En eso, le preguntaron sobre Falcao García y el presidente fue contundente con su respuesta:

“Falcao terminó contrato con nosotros a finales de junio. Él se fue al Mundial a participar como comentarista en algunos partidos, pero esa es toda la situación que yo conozco. Recuerden que tiene una situación de carácter fiscal que limita su tiempo de permanencia en Colombia”, explicó Enrique Camacho, presidente del club.

De esta manera, todo indica que Falcao no seguirá en el equipo en el próximo torneo, por lo que queda ver si busca otra oportunidad o definitivamente anuncia su retiro oficial a los 40 años de edad.

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Cómo le fue a Falcao en Millonarios

Falcao disputó un total de 40 partidos con el club bogotano en las distintas ocasiones que estuvo, en los cuales anotó 12 goles. Desafortunadamente, las lesiones le jugaron una mala pasada y por eso estuvo varios compromisos fuera de las canchas.

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