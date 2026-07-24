Se terminó la espera para los hinchas de Millonarios. Luego de varias semanas de ausencia, el equipo vuelve a las canchas para iniciar su camino en el segundo torneo del año, que es muy importante porque se viene con malos resultados y por eso es necesario recomponer el camino.

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De hecho, las directivas hicieron un esfuerzo grande por traer a nombres importantes para reforzar el plantel, como el caso de Andrey Estupiñán, que fue el goleador el torneo pasado, Francisco Chaverra, Javier Burrai, James Aguirre, Stiven Barreiro y Jhomier Guerrero.

Por eso mismo la idea es que el equipo responda bien desde la primera fecha, con la idea de primero volver a las finales y luego luchar por el título a fin de año.

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Sin embargo, más allá de esto, el técnico Fabián Bustos no dio las mejores noticias, pues en el inicio del torneo pierde a tres jugadores muy importantes por distintas razones.

En la rueda de prensa previo al inicio del campeonato, el técnico dijo que los tres futbolistas que no podrán estar son:

Andrey Estupiñán.

Andrés Llinás.

Stiven Barreiro.

Estupiñán se fue expulsado en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo pasado entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, por lo que no está disponible. Llinás, por su parte, completó cinco tarjetas amarillas y también le tocará pagar una fecha de sanción.

Barreiro, por su parte, que fue recientemente anunciado por el club, debe completar todo el tema de inscripción, papeleo y más, pero la idea es que ya esté para el segundo encuentro.

De esta manera, el técnico Bustos debe buscar soluciones para este encuentro, que será a partir de las 6:10 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

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De hecho, se espera una buena cantidad de aficionados en el estadio, teniendo en cuenta que van más de 16.600 aficionados abonados hasta el momento.

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