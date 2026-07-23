Boca Juniors tendrá doble presencia colombiana en su formación titular para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana. El técnico Rodolfo Arruabarrena confirmó desde el arranque al arquero Álvaro Montero y al atacante Sebastián Villa, dos jugadores que llegan con historias muy distintas, pero que buscarán ser protagonistas en La Bombonera.

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El compromiso marcará un momento especial para Montero, quien tendrá su primera titularidad con el conjunto ‘xeneize’, mientras que Villa continúa ganando protagonismo tras su regreso al club argentino.

Montero tendrá su primera prueba con Boca

Después de su paso por Vélez Sarsfield, Álvaro Montero recibió la confianza del cuerpo técnico para custodiar el arco de Boca en un partido internacional.

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El guardameta colombiano tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en uno de los escenarios más exigentes del continente y comenzar a construir su historia con el conjunto azul y oro.

Villa sigue sumando protagonismo tras su regreso

Por su parte, Sebastián Villa también fue confirmado entre los titulares y volverá a comandar el ataque de Boca.

El extremo colombiano ha estado en el centro de la atención desde su controvertido regreso al club, una decisión que provocó opiniones divididas entre los hinchas y el entorno del fútbol argentino. Sin embargo, el cuerpo técnico ha mantenido su respaldo y lo sigue considerando una pieza importante en el frente ofensivo.

Así formará Boca Juniors

Para enfrentar a O’Higgins, Boca saldrá al campo con: Álvaro Montero; Gorosito, Figal, Costa y Blanco; Paredes, Delgado y Flores; Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El partido se disputará este 23 de julio, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y tendrá un ingrediente especial para los aficionados colombianos, que estarán atentos al estreno de Montero como titular y a una nueva presentación de Villa con la camiseta del conjunto argentino.

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