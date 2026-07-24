Por: Gol Caracol

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Este viernes, Benfica venció por 5-1 a Belenenses y el colombiano Jhon Durán fue protagonista, anotando un gran gol para las ‘águilas’ que significó su primera anotación desde la llegada a las toldas del cuadro portugués.

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Tras una gran jugada individual, Durán solo tuvo que empujar el balón frente al arco, luego de que le quedara en los pies, solo y frente al arco.

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Vea el gol de Jhon Durán, en Benfica vs. Belenenses:

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Durán faz o 4º! 🎮 pic.twitter.com/NUGfUH1NJ6 — SL Benfica (@SLBenfica) July 24, 2026

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