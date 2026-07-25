Este sábado, 25 de julio, Millonarios comenzó un nuevo camino en la Liga BetPlay, pues desde las 6:00 de la tarde rodó el balón en el Nemesio Camacho El Campín para el primer partido del semestre frente al Atlético Bucaramanga.

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Más allá de que tenía tres jugadores que no podían estar en el encuentro, como fue el caso de Andrés Llinás, Andrey Estupiñán y Stiven Barreiro, Fabián Bustos sí puso a algunas de las nuevas contrataciones, como el caso de Chaverra y el guardameta Burrai.

Sin embargo, en el desarrollo del juego no hubo muchos cambios con respecto a lo del semestre pasado, pues el equipo muchas veces no encontró ideas, sus delanteros no abrían espacios, se fue muy impreciso en la mitad de la cancha y la defensa mostró algunas fracturas.

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Es más, luego de los cambios las cosas, en vez de mejorar, empeoraron, puesto que Bucaramanga encontró más terreno de juego y eso le ayudó a coger confianza.

Tal fue así que sobre el minuto 88 apareció el futbolista Emerson Batalla para encontrar un balón suelto dentro del área y lo mandó al fondo de la red, marcando la única anotación del compromiso.

Este fue el gol con el que Bucaramanga venció a Millonarios:

¡EL ‘LEOPARDO’ RUGIÓ EN LA CAPITAL ANTE MILLONARIOS! #LALIGAxWIN 🔰🐆🔥 ⚽️ Con un gol agónico de Emerson Batalla, Bucaramanga venció por la mínima al ‘Embajador’. 🔝 pic.twitter.com/Vio3oPXIK5 — Win Sports (@WinSportsTV) July 26, 2026

Con esta anotación, Repetto, extécnico de Santa Fe, consiguió la primera victoria a cargo del Bucaramanga, mientras que Bustos quedó apretado con Millonarios.

Y es que cabe recordar que en los últimos dos semestres, en los que Millonarios no ha clasificado a las finales del fútbol colombiano, tampoco había comenzado de la mejor manera, por lo que hay temor por parte de los aficionados que este vuelva a ser un semestre igual de malo a los que se han venido presentando.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto y teniendo en cuenta que ya van tres partidos con tres derrotas consecutivas (dos de pretemporada y este en Liga), Bustos debe corregir muchas cosas pensando en el siguiente encuentro que no será nada sencillo.

El siguiente partido de Millonarios será el próximo sábado, 1 de agosto, frente al Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, un encuentro muy complicado porque se enfrenta al bicampeón del fútbol profesional colombiano.

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