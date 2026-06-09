La ‘Tricolor’ cerró el torneo con una victoria clave que le permitió asegurar el primer lugar de la clasificación y levantar el trofeo continental.El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para quedarse con el título.
Frente a una selección paraguaya que también buscó protagonismo en casa, las colombianas respondieron con una destacada actuación ofensiva para quedarse con los tres puntos luego de ir perdiendo 3-2. Las jugadoras reaccionaron y lograron una épica remontada.
Colombia se quedó con el título en una noche de siete goles
El encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco ofreció un espectáculo cargado de emociones. Colombia tomó ventaja en distintos momentos del compromiso, pero Paraguay también encontró respuestas para mantener la incertidumbre hasta los minutos finales.
Pese a la presión del conjunto local, la ‘Tricolor’ logró conservar la diferencia en el marcador y selló un triunfo por 4-3 que terminó siendo suficiente para confirmar su coronación en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina.