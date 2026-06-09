El mercado de fichajes europeo se sacudió este martes con una noticia de alto impacto: el Real Madrid presentó una oferta formal de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez. Sin embargo, la millonaria propuesta no prosperó, luego de que el Atlético de Madrid la rechazara de manera inmediata.

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La información fue confirmada por el mismo equipo ‘Merengue’. Incluso, el propio club blanco hizo oficial el movimiento tras una reunión de su Junta Directiva, en la que aprobó la operación como parte de su estrategia para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

La cifra, que habría convertido a Álvarez en uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol, formaba parte de la promesa del presidente Florentino Pérez de hacer una gran incorporación luego de su reciente reelección.

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Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

¿Qué respondió el Atlético de Madrid?

Pese a lo ambicioso de la oferta, el Atlético de Madrid no dudó en rechazarla. La postura del club rojiblanco fue clara: no negociará la salida de su figura por debajo de la cláusula de rescisión, fijada en unos 500 millones de euros.

Esta negativa refleja no solo la importancia de Julián Álvarez dentro del proyecto deportivo del Atlético, sino también la dificultad histórica de negociar entre ambos clubes, que son rivales directos en LaLiga.

La operación había generado gran expectativa en España, ya que durante días se especuló sobre la identidad del jugador por el que el Real Madrid planeaba invertir una cifra cercana a los 150 millones de euros.

Finalmente, se confirmó que el objetivo era el delantero argentino de 26 años, campeón del mundo con Argentina y una de las figuras más destacadas del Atlético en la última temporada.

¿Se cae definitivamente la operación?

Tras el rechazo del Atlético, todo apunta a que el fichaje está prácticamente descartado. La distancia entre la oferta del Real Madrid y la cláusula del jugador hace inviable una negociación, al menos en el corto plazo.

Además, algunos reportes indican que el club blanco no insistiría con una nueva propuesta, por lo que ahora deberá explorar otras opciones en el mercado para cumplir con su objetivo de sumar una figura de primer nivel.

En ese contexto, el nombre de Julián Álvarez queda, por ahora, fuera del radar inmediato del Real Madrid, pese al fuerte intento realizado.

Más allá de que no se concretó, la oferta del Real Madrid marca un precedente importante en el mercado de fichajes. No solo por la cifra, sino por tratarse de una negociación directa entre dos rivales de la misma ciudad, algo poco habitual en el fútbol español.

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