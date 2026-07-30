Aún hay revuelo en Bogotá por el irresponsable conductor que subió un carro, Chevrolet Spark azul, por el puente peatonal de la calle 26 con avenida 68. La temeraria acción quedó grabada en un video que despertó la molestia de la ciudadanía y hasta hizo que las autoridades buscaran el vehículo.

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Pasados los días, el dueño del Spark fue identificado y recientemente dio su versión en Caracol Radio. Sin embargo, fue cuestionado en medio de la entrevista en vivo por Julio Sánchez Cristo.

El propietario, llamado Edward Figueredo, aseguró que él no manejaba el carro y que ha sido objeto de intimidaciones, además, cuando le preguntaron si se le fue la mano con el video, insistió en que no tenía culpa en el caso y que ha sido estigmatizado.

“No, pero, ¿a mí por qué? Acabo de oírlos afirmando una situación que ni siquiera se ha podido comprobar ni sé. El caso está en manos de los abogados… pero fue un abuso que en las redes se me estigmatice; he recibido amenazas y a día de hoy me quitan el carro”, aseguró Figueredo.

Sin embargo, Sánchez Cristo, en un tono irónico, le dijo que entonces se terminaba la entrevista: “Entonces nos equivocamos y vamos a terminar la entrevista”, dijo el periodista.

El sujeto aseguró que dejó encendido el carro para poner música y que no se le descargara la batería. Mientras, él y algunos acompañantes se pusieron a montar bicicleta debajo del puente porque había lluvias.

“Nosotros nos subimos al puente porque íbamos a pasar al otro lado… En esas, un tipo se sube al carro, lo coge abusivamente, fue muy rápido y yo no me percaté. Cuando intento volver, el ‘man’ prácticamente iba saliendo, lo deja en la autopista, y lo que hago es recolectar las imágenes, que son del video que subí”, aseguró el dueño del Spark en los micrófonos de Caracol Radio.

Desde luego, su respuesta dejó más dudas que certezas, pero terminó de oscurecer su versión al decir que quiso grabar porque le pareció curiosa la acción del supuesto desconocido que manejó su vehículo. Figueredo aseguró que hizo la toma porque es creador de contenido, pues ha aparecido en reiteradas ocasiones grabándose mientras maneja su carro y cometiendo infracciones de tránsito.

“Edité un video porque entre todo me pareció gracioso, a la final no estaba manejando y no tienen por qué implicarme. Yo tampoco voy a subir un video para que me haga daño. El video se hace viral y la gente lo puede tomar como quiera; ni me va ni me viene”, respondió el conductor.

El dueño del carro implicado en la infracción complementó que no puede adelantar acciones contra el sujeto que habría conducido el vehículo, ya que no sabe quién es. Ante eso, Julio Sánchez Cristo dejó en tela de juicio la versión:

“Una cosa es la responsabilidad de grabar el video… A su carro se sube un señor y comete el acto, me imagino que usted comparte que es una irresponsabilidad subir un carro en un puente peatonal.

#6AMW | En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo habló Edward Figueredo, el deportista y creador de contenido, señalado de presuntamente haber intentado subir su carro Spark azul a un puente peatonal sobre la calle 26 en Bogotá. El hombre aseguró que, aunque es el… pic.twitter.com/h96pn1ZJqM — Caracol Radio (@CaracolRadio) July 30, 2026

Las investigaciones han mostrado que Figueredo tiene millonarias multas de tránsito por diversas infracciones que ha cometido antes. Además, algo que no cuadra es que, cuando subieron el carro al puente, tenía las placas tapadas.

El Spark fue encontrado en Cajicá, cerca de Bogotá, y lo inmovilizaron por poner en peligro la integridad de civiles.

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