Un nuevo video del hombre que recientemente se hizo viral por intentar subir un carro Spark azul a un puente peatonal en Bogotá lo muestra haciendo otra peligrosa maniobra al salir de la capital por la carrera Séptima, donde ingresó en contravía para evitar el pago de un peaje.

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La grabación fue compartida en las redes sociales del propio creador de contenido, quien justificó su actuación asegurando que hace parte de un acto de “desobediencia civil”. En el video se observa cómo el vehículo invade el carril contrario para esquivar la estación de peaje, una maniobra que ha sido ampliamente cuestionada por usuarios debido al riesgo que representa para otros conductores.

(Vea también: Dueño del Spark azul que trató de cruzar un puente peatonal puso el pecho: “Es un acto salvaje”)

Junto a las imágenes, el hombre publicó un mensaje en el que criticó el estado de las vías y el número de peajes en Colombia. “Nos declaramos en desobediencia civil, somos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debemos callar… las carreteras una mierda y estos miserables yendo de putas con nuestro… tutorial saliendo de Bogotá por la Séptima, ya que estos miserables no son dignos de nuestro dinero. Solo Cepeda, estamos en desobediencia civil”, escribió.

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El nuevo episodio se conoce pocos días después de que el mismo conductor fuera protagonista de otro video en el que intentó movilizar un Chevrolet Spark por un puente peatonal en Bogotá, acción por la que enfrenta posibles sanciones de tránsito y una fuerte ola de críticas en redes sociales. Ese caso también motivó la apertura de investigaciones por parte de las autoridades.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre este nuevo video ni si las autoridades iniciarán un proceso sancionatorio por la presunta evasión del peaje y la circulación en contravía.

#OPINE. Aparece otro video del vehículo Chevrolet Spark azul, esta vez cuando realiza una maniobra peligrosa para evitar el pago de un peaje saliendo de Bogotá. Según información, sería el mismo conductor que en días pasados, intentó subir por un puente peatonal. https://t.co/pA6XX6kABj pic.twitter.com/IlssL6AluW — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 28, 2026

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