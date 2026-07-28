Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros luego de ser llamado a la salida de un establecimiento de billar en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. El ataque ocurrió frente al establecimiento y, aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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La víctima fue identificada como Wilmer González, cuyo homicidio es investigado por las autoridades para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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De acuerdo con información conocida por Gato Noticias Bogotá, Wilmer González se encontraba jugando una partida de billar en un establecimiento ubicado en la carrera 13C con calle 53 Sur, cuando, al parecer, fue llamado por una persona para que saliera un momento a la puerta del lugar.

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Según esa versión, el hombre salió del establecimiento para atender el llamado y, al llegar a la entrada, se encontró con dos sujetos. Las primeras versiones indican que uno de los hombres habría sacado un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades, sin mediar palabra. Tras el ataque, los dos presuntos responsables escaparon del lugar.

Las detonaciones alertaron a vecinos y personas que se encontraban en el sector, quienes acudieron para auxiliar a la víctima y coordinar su traslado al Hospital de Meissen.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Wilmer González falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

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Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque.

Como parte de las diligencias, se espera que los investigadores revisen las cámaras de seguridad del sector y recopilen testimonios que permitan reconstruir los hechos y determinar si el crimen fue premeditado.

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