Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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María Fernanda López Castellanos, una joven venezolana de 21 años, falleció tras recibir un disparo en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Por estos hechos fue capturado su compañero sentimental, un militar pensionado de 41 años.

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El caso ocurrió durante la noche del viernes 24 de julio en el barrio El Limonar. Allí se presentó una fuerte discusión entre la pareja, situación que terminó con un disparo que impactó a la joven en el rostro.

Este altercado habría comenzado luego de que el hombre revisara el teléfono celular de la víctima mientras ella dormía.

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🚨 CAPTURADO: Un pensionado del Ejército es el presunto asesino de María Fernanda López en #Medellín . Según las autoridades, el hombre disparó en repetidas ocasiones contra la joven dentro de una vivienda en San Antonio de Prado. Ya está detenido. ¿Hasta cuándo estos hechos en… pic.twitter.com/Mvq6dETl0p — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 26, 2026

La emergencia fue reportada a la línea 123 hacia las 11:14 de la noche. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda encontraron a la joven gravemente herida por arma de fuego. Pese a la atención prestada por los organismos de socorro, la lesión resultó mortal y la víctima falleció en el lugar.

El hombre fue capturado en el sitio de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

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