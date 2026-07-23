Las fuertes precipitaciones marcaron la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en Bogotá y Medellín, donde los aguaceros se prolongaron durante varias horas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ideam lanzó alerta por bajas temperaturas en Colombia: estas zonas amanecieron cerca de los 6 °C)

En redes sociales, ciudadanos compartieron videos e imágenes de las lluvias, sobre todo en la capital antioqueña, que en algunos sectores fueron persistentes y estuvieron acompañadas de alta intensidad.

Mientras en la capital del país, las precipitaciones comenzaron hacia las 11:00 p. m. y se mantuvieron hasta cerca de las 3:00 a. m. en localidades como Suba, Engativá y Fontibón, donde varios usuarios reportaron calles mojadas, reducción en la visibilidad y dificultades para movilizarse debido al fuerte aguacero.

Lee También

En municipios del sur del Valle de Aburrá también se registró una noche pasada por agua. Habitantes publicaron videos que mostraban la intensidad de la lluvia y el incremento del caudal en algunas vías, mientras el sistema de monitoreo seguía de cerca las condiciones meteorológicas.

Medellín a esta hora bajo un aguacero muy intenso! 😣 @_iclima pic.twitter.com/Knu3Q4hSgi — César Olse (@cesarolse) July 23, 2026

¿Qué reportó el SIATA sobre las lluvias en Medellín?

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) informó que hacia la 1:45 de la madrugada se registraron lluvias con acumulados de hasta 8 milímetros en el sur de Medellín y Itagüí durante apenas cinco minutos.

El reporte también indicó acumulados de 6 milímetros en La Estrella y el occidente de Medellín, 4 milímetros en Sabaneta y cerca de 2 milímetros en Barbosa, Girardota y Envigado, lo que evidenció la intensidad del aguacero en distintos puntos del área metropolitana.

#SIATAnoticias | (01:45) 🌧️ Durante los últimos 5 minutos se han registrado lluvias con acumulados de hasta 8 mm en el sur de Medellín y en Itagüí, de 6 mm en La Estrella y el occidente de Medellín, de 4 mm en Sabaneta y cercanos a los 2 mm en Barbosa, Girardota y Envigado. pic.twitter.com/NPCuxoKbAD — siatamedellin (@siatamedellin) July 23, 2026

Hasta el momento, las autoridades de las dos ciudades no informan sobre emergencias de consideración asociadas a las lluvias. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.