La República Democrática del Congo enfrenta una de las emergencias sanitarias más graves de los últimos años luego de que el número de personas fallecidas por ébola superara el millar.

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(Vea también: OMS lanzó alerta internacional por brote de ébola que ya deja decenas de muertos en África)

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades sanitarias del país, el brote ha dejado 1.033 muertos desde que fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo.

El Ministerio de Salud informó que la enfermedad continúa propagándose en varias zonas del este del país, una región que históricamente ha enfrentado dificultades para contener este tipo de epidemias debido a la movilidad de la población y a las condiciones de seguridad.

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Aunque las brigadas médicas mantienen campañas de vigilancia epidemiológica, aislamiento de casos y vacunación de personas con riesgo de exposición, el aumento de contagios mantiene la preocupación por la evolución del brote y la posibilidad de que se registren nuevos fallecimientos en las próximas semanas.

¿Qué ha hecho República Democrática del Congo para detener brote de ébola?

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo reforzaron las medidas de respuesta con el apoyo de organismos internacionales, entre ellas el seguimiento de contactos estrechos de los pacientes, la ampliación de la capacidad de diagnóstico y el despliegue de equipos médicos en las zonas más afectadas.

Además, continúan las jornadas de información dirigidas a las comunidades para promover la detección temprana de síntomas y reducir el riesgo de transmisión, especialmente en los territorios donde se concentra el mayor número de casos.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares, vómito, diarrea y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que una respuesta rápida, el aislamiento oportuno de los pacientes y el rastreo de contactos son fundamentales para frenar la propagación del virus y evitar que el brote continúe expandiéndose.

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