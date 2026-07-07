A pocos días de terminar el Mundial 2026, Jesús López (conocido en TikTok como ‘El Servidor’), quien se volvió viral por un video en el que anticipó los terremotos en Venezuela, subió a sus redes sociales una nueva grabación con una preocupante advertencia sobre un supuesto brote de un peligroso virus luego de la cita orbital.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Qué es el norovirus que se propagó en crucero con 3.000 pasajeros y encendió alarma)

Sus declaraciones despertaron cientos de reacciones porque López ganó notoriedad semanas atrás, cuando internautas le atribuyeron una predicción sobre la tragedia que afecta al vecino país.

Aunque para algunos esa coincidencia dio credibilidad a sus mensajes, no existe evidencia científica que respalde sus afirmaciones o la posibilidad de predecir este tipo de acontecimientos.

Lee También

¿Qué dijo el niño sobre el supuesto brote de norovirus?

En el video más reciente, Jesús López afirmó que recibió un mensaje espiritual en el que vio una emergencia sanitaria que comenzaría una vez terminara el torneo. Según relató, el presunto brote estaría relacionado con el norovirus, un virus que provoca gastroenteritis y cuya propagación, de acuerdo con su versión, afectaría a distintos países.

“El Mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra”, expresó el adolescente en una grabación.

El creador de contenido hizo un llamado a la población para mantenerse en oración y prepararse espiritualmente ante lo que describió como un tiempo de dificultad. Sus declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron preocupación, mientras otros insistieron en que se trata de una creencia personal sin sustento verificable.

Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria nacional o internacional ha emitido alertas que respalden la existencia de un riesgo de pandemia por norovirus asociado al Mundial de 2026. Tampoco existe evidencia de que ese evento deportivo esté vinculado con una emergencia de ese tipo.

¿Qué es el norovirus y por qué provocó alarma en un crucero?

El norovirus es uno de los virus más comunes que causa gastroenteritis aguda. Entre sus principales síntomas están la diarrea, los vómitos, las náuseas, el dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre o malestar general.

La enfermedad suele durar entre uno y tres días, aunque puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Su facilidad para propagarse hace que los brotes sean frecuentes en lugares donde muchas personas comparten espacios cerrados, como hospitales, colegios, hoteles y cruceros. El contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o agua contaminados o al tocar superficies con el virus y luego llevarse las manos a la boca.

Precisamente por esa facilidad de propagación, recientemente, el norovirus volvió a llamar la atención tras el brote registrado en el crucero Ruby Princess, que zarpó de San Francisco (California) con cerca de 3.000 pasajeros a bordo.

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, más de 100 personas —entre pasajeros y miembros de la tripulación— presentaron síntomas compatibles con la infección, como vómito y diarrea. Ante la situación, la naviera reforzó las labores de desinfección, aisló a los afectados y activó los protocolos sanitarios para evitar nuevos contagios.

Aunque este tipo de episodios suele llamar la atención por el número de personas expuestas en un mismo lugar, las autoridades de salud recuerdan que el norovirus es una enfermedad conocida y que no existe ninguna alerta internacional que lo relacione con el Mundial de 2026 ni con un riesgo de pandemia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.