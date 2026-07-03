La fiebre por la Selección Colombia se tomó por completo las calles de Kansas City, Estados Unidos, en la previa del decisivo partido frente a Ghana por la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026. Videos en redes sociales mostraron a miles de aficionados colombianos protagonizando un multitudinario banderazo que convirtió varios puntos de la ciudad en una auténtica marea amarilla.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición del alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien decidió unirse a la celebración organizada por la comunidad colombiana. El mandatario compartió con los aficionados, participó en los bailes y acompañó las arengas que animaron la jornada, un gesto que fue recibido con aplausos y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
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Quinton Donald Lucas ¡bienvenido a esta ILUSIÓN! 💛💙❤️ pic.twitter.com/CAVqjOsrU8
— Fútbol colombiano (@Futbolfpc) July 3, 2026
La presencia del alcalde también puso en evidencia el ambiente de hospitalidad con el que la ciudad ha recibido a las selecciones y a las miles de personas que han llegado para seguir el Mundial. Las calles se llenaron de camisetas amarillas y el ambiente recordó las grandes celebraciones futboleras que suelen vivirse en Colombia cuando juega la Tricolor.
Además,Quinton Lucas compartió un mensaje a través de sus canales oficiales para desearle suerte al combinado nacional. “¡Buenos días, Kansas City, alrededores y Colombia! ¡Mucha suerte esta noche para Los Cafeteros!”, expresó el funcionario en un video que mostró la impresionante concentración de hinchas y el ambiente de carnaval que se apoderó de la ciudad antes del esperado compromiso.
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