La fiebre por la Selección Colombia se tomó por completo las calles de Kansas City, Estados Unidos, en la previa del decisivo partido frente a Ghana por la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026. Videos en redes sociales mostraron a miles de aficionados colombianos protagonizando un multitudinario banderazo que convirtió varios puntos de la ciudad en una auténtica marea amarilla.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición del alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien decidió unirse a la celebración organizada por la comunidad colombiana. El mandatario compartió con los aficionados, participó en los bailes y acompañó las arengas que animaron la jornada, un gesto que fue recibido con aplausos y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La presencia del alcalde también puso en evidencia el ambiente de hospitalidad con el que la ciudad ha recibido a las selecciones y a las miles de personas que han llegado para seguir el Mundial. Las calles se llenaron de camisetas amarillas y el ambiente recordó las grandes celebraciones futboleras que suelen vivirse en Colombia cuando juega la Tricolor.

Además,Quinton Lucas compartió un mensaje a través de sus canales oficiales para desearle suerte al combinado nacional. “¡Buenos días, Kansas City, alrededores y Colombia! ¡Mucha suerte esta noche para Los Cafeteros!”, expresó el funcionario en un video que mostró la impresionante concentración de hinchas y el ambiente de carnaval que se apoderó de la ciudad antes del esperado compromiso.

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