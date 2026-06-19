La alcaldesa de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala (México), Nancy Nápoles Pacheco, fue acusada por la Fiscalía de ese país de presuntamente haber simulado su propio secuestro para encubrir un millonario faltante en las finanzas municipales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hallan muerto al conductor de camioneta que fue incinerada; ‘Clan del Golfo’ dejó mensaje sobre el caso

Según recogió El Tiempo, las autoridades sostienen que el plan también contemplaba exigir un rescate de 40 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 2,3 millones de dólares.

El caso comenzó el 31 de mayo, cuando la funcionaria denunció haber sido privada de la libertad por un grupo armado que se la llevó en un Volkswagen Virtus.

Lee También

De acuerdo con su versión inicial, hombres armados la interceptaron cerca de su vivienda y posteriormente exigieron una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.

Sin embargo, las investigaciones detectaron inconsistencias en el relato y abrieron una línea de investigación distinta. De acuerdo con las pesquisas, el supuesto secuestro habría sido planeado con anticipación y tendría como objetivo justificar la desaparición de recursos públicos.

#LatinusDiario. Alcaldesa de Morena se autosecuestró para conseguir 40 millones de pesos y tapar un desfalco en su administración porque se gastó el dinero en un coche y un departamento: se trata de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Edomex. De acuerdo con la… pic.twitter.com/xdcaVatGRP — Latinus (@latinus_us) June 18, 2026

Los investigadores sostienen que la alcaldesa, junto con familiares cercanos, habría participado en la organización de la puesta en escena, versión que contradice completamente la denuncia presentada por la mandataria local.

Por esos hechos la Fiscalía mexicana le imputó cargos el pasado 17 de junio y señaló a varias personas presuntamente vinculadas al caso. Entre los elementos recopilados figuran testimonios, registros de comunicaciones y otros indicios que, según las autoridades, apuntan a que el secuestro nunca ocurrió en los términos denunciados por la alcaldesa.

¿Quién es Nancy Nápoles?

Nancy Nápoles Pacheco llegó a la alcaldía de Tenancingo respaldada por el partido oficialista Morena. Antes de ocupar el cargo municipal, desarrolló actividades en el ámbito local y construyó una trayectoria política dentro de su comunidad, donde logró consolidar apoyo electoral suficiente para convertirse en presidenta municipal.

El caso adquirió una mayor dimensión política luego de que Morena anunciara el inicio de un proceso interno para suspender sus derechos partidarios mientras avanzan las investigaciones. La colectividad señaló que dará seguimiento a las actuaciones judiciales y reiteró que no respaldará conductas contrarias a sus principios.

Por su parte, Nápoles ha rechazado las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política. No obstante, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y prevé continuar con las diligencias judiciales para determinar las responsabilidades de los involucrados en el caso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.