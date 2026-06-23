Mientras se conocen detalles del gabinete de Abelardo de la Espriella para su presidencia en Colombia, un video divulgado en WhatsApp se ha viralizado por el mensaje enérgico por parte de un hombre que hizo un llamado contundente.

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“Oiga, por fin ya acabó. Ya pasó la campaña, ya pasaron los discursos, ya pasaron las peleas en redes, ya pasaron los insultos por WhatsApp. Ahora sí, a trabajar, hijueputa. ¿Que ganó Abelardo? Muy bueno, excelente, eso era lo que queríamos. Ahora hay que demostrarle al país que el cambio también empieza por uno”, indicó en primera instancia.

En ese sentido, una recomendación quedó sobre la mesa para que, independiente de que Abelardo de la Espriella sea el ganador en las elecciones, las personas tomen la iniciativa para emprender y crear fuentes de ingresos.

“Abra ese negocio, coja ese el local que lleva seis meses mirando, constituya esa empresa, compre esa máquina, siempre esa hectárea, abra esa carnicería, monte ese taller, lance esa página web, empiece a vender. Porque ningún presidente le va a abrir a usted el negocio, ningún presidente va a salir a visitar los clientes, ningún presidente le va a contestar a un cliente en WhatsApp a las 10 de la noche. ¡Eso le toca a usted!”, indicó.

A pesar de que se mostró confiado que la próxima administración encontrará caminos para los emprendimientos y empresas, remarcó la necesidad de mantener la disciplina en los negocios.

“El gobierno, con la ayuda de Dios, nos va a crear mejores condiciones, pero la riqueza la sigue creando el colombiano que madruga, el campesino que siembra, el comerciante que levanta la cortina por la mañana, el empresario que arriesga su patrimonio para dar empleo”, afirmó.

El mensaje motivacional puso la lupa en las diferentes maneras para avanzar en Colombia a través de fórmulas que exaltó en medio de un video que se ha compartido de manera repetida en WhatsApp y que llegó a más redes sociales dos días después de las elecciones en Colombia.

“Quitémonos de la mente los subsidios, para nosotros no existen. Ahora sí es hora de responderle al país, no se pregunte qué puede hacer el país por usted, pregúntese usted qué puede hacer por su país. Porque una patria próspera no la construye un presidente, se construye desde cada finca, de cada tienda, desde cada fábrica, desde cada plaza de mercado, desde cada feria de ganado, desde cada taller, desde cada pequeño negocio”, apuntó.

El remate de la reflexión recordó una frase de su familia para dejar en evidencia la necesidad de mantenerse enfocados en las nuevas oportunidades, lejos de la polarización que hubo entre adeptos de De la Espriella y de Iván Cepeda durante varios meses.

“La abuela me decía, siempre me decía: Mijito, el mejor voto que usted puede seguir depositando después de las elecciones es levantarse a trabajar todos los días con honestidad, a camellar con berraquera’. Así que, señores, ganamos, pero menos celebración, menos triunfalismo y más acción. Porque el verdadero cambio empieza cuando usted a esperar las oportunidades y se convierte en el hombre o la mujer que las crea. Ahora, a producir, a invertir, a contratar, a camellar y a demostrar que los que creemos en el progreso también sabemos construirlo con las manos. ¡Vamos todos para arriba!”, sentenció.

Cabe recordar que en la actualidad, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en el proceso del escrutinio para confirmar al candidato de Firmes por la patria como el presidente electo, luego de que este se impuso en el preconteo de la segunda vuelta que se llevó a cabo el pasado domingo 21 de junio de 2026, con más de 25 millones de votos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.