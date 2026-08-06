Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Leonardo Téllez, conocido en redes sociales como ‘Panita’, ha capturado la atención de miles después del especial que publicó El Nuevo Día. En dicho reportaje, se expone cómo Leonardo compagina su empleo como operario de aseo con una propuesta solidaria que beneficia a familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a raíz de la amplia difusión del reportaje en varios medios nacionales y páginas digitales, el propio Leonardo manifestó su inquietud ante versiones que, según él, son imprecisas y distorsionan la esencia de su historia.

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Por medio de un mensaje dirigido a sus seguidores, Leonardo agradeció el alcance de la nota original de El Nuevo Día y la oportunidad de relatar la génesis de su labor social, que lleva adelante desde hace tres o cuatro años. No obstante, subrayó la necesidad de clarificar algunos hechos, debido a que ciertas publicaciones aseguran que, tras ganarse un premio grande en el chance (juego de azar tradicional en Colombia), obtuvo una considerable suma de dinero y actualmente posee una fortuna gracias a ello. De acuerdo con Leonardo, esa versión desvirtúa por completo su realidad. “Hay páginas y noticieros que están difamando mi historia. Están diciendo que me gané un chance, una lotería, y que ahora tengo mucho dinero. Eso no es verdad”, enfatizó el joven, en respuesta a las publicaciones replicadas en diferentes medios.

En la entrevista original de El Nuevo Día, Leonardo explicó que, en el pasado, ganó un pequeño premio jugando chance y lo destinó a comprar cuatro mercados para entregárselos a familias necesitadas. A partir de esa experiencia, nació en él el deseo de ayudar de manera constante, aunque dejó en claro que nunca recibió un premio millonario. El dinero inicial fue el punto de partida para su iniciativa solidaria, a la que más adelante bautizó como “Bendecido para bendecir”. Hoy en día, la sostenibilidad de este proyecto se da por los aportes voluntarios que recibe de quienes apoyan su causa y de su propio trabajo diario como operario, no por fondos extraordinarios derivados de juegos de azar.

Leonardo insistió, finalmente, en que no es millonario y pidió a la gente no creer en noticias falsas. Aunque la viralización del reportaje le permitió contar su testimonio y sumar apoyos, considera fundamental que se comprenda el verdadero origen y desarrollo de la iniciativa, cuyo impacto crece por la solidaridad colectiva y no por una supuesta bonanza económica.

¿Cómo surgió la labor social de Leonardo Téllez, conocido como ‘Panita’?

La labor social de Leonardo Téllez comenzó cuando ganó un pequeño premio en el chance. Decidió usar ese dinero para comprar mercados que entregó a familias necesitadas. A partir de esa experiencia, nació su deseo de ayudar de forma permanente, lo que derivó en la creación de su iniciativa denominada “Bendecido para bendecir”.

¿Leonardo Téllez realmente es millonario gracias a un premio de chance?

No, Leonardo Téllez aclaró que nunca se ganó un premio millonario en el chance. Según sus propias declaraciones y lo publicado por El Nuevo Día, el premio que obtuvo fue pequeño y solo le alcanzó para cuatro mercados. Su proyecto se mantiene por el apoyo voluntario y su propio esfuerzo, no por una supuesta fortuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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