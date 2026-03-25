Un video que circuló de manera masiva en TikTok desató confusión al asegurar que la actriz mexicana Victoria Ruffo habría fallecido, provocando alarma entre sus seguidores y generando un debate sobre la veracidad de la información que circula en redes sociales.

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El rumor comenzó con un clip que se difundió principalmente en la plataforma TikTok, en el que se afirmaba que Ruffo había muerto tras varios días hospitalizada en Ciudad de México debido a una infección.

La pieza, presentada con un tono alarmante, incluso aseguraba que la noticia había sido confirmada por un familiar cercano, lo que aumentó la percepción de credibilidad entre los usuarios que la vieron.

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El contenido se volvió viral rápidamente, y en cuestión de horas el nombre de Victoria Ruffo figuraba entre las tendencias más comentadas en redes sociales. Muchos usuarios compartieron el video sin verificar su origen ni corroborar los hechos, lo que contribuyó a que el rumor se propagara de forma acelerada.

La combinación de imágenes, narración dramática y titulares impactantes hizo que la información pareciera auténtica, un fenómeno cada vez más común en plataformas digitales.

Victoria Ruffo salió a desmentir su muerte

Sin embargo, la misma actriz salió a desmentir su supuesto fallecimiento, aclarando de manera categórica que la información difundida era completamente falsa.

A través de sus redes sociales, Victoria Ruffo expresó que se encontraba bien y que los rumores sobre su muerte carecían de fundamento. También le preguntaron en rueda de prensa: “¿No la llamaron? Dicen que estabas muerta”. Y ella dijo: “Aquí estoy vivita y coleando, todavía”.

“¿De qué me morí, tú?” 💀😂: Victoria Ruffo responde con humor a los rumores sobre su muerte y asegura que le vale gorro: “Aquí estoy vivita y coleando” 😎#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/jcNgC34VcZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 23, 2026

El caso de Ruffo evidencia la velocidad con la que los contenidos virales pueden alcanzar a millones de usuarios en redes sociales, muchas veces antes de que exista una verificación oficial.

No es la primera vez que Victoria Ruffo enfrenta este tipo de situaciones. A lo largo de su carrera, su nombre ha sido vinculado a otros rumores falsos que buscan crear impacto mediático o atraer visualizaciones en plataformas digitales mediante contenido no confirmado.

La aclaración de la propia Victoria Ruffo sirvió para calmar la alarma y reafirmar su presencia en los medios y en la memoria de sus seguidores.

A pesar de que las redes sociales facilitan la difusión inmediata de contenidos, este episodio recuerda que no todo lo que se comparte en línea refleja la realidad, y que la responsabilidad al verificar la información sigue siendo clave para evitar la propagación de rumores infundados.

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