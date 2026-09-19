En Colombia, cada vez que llega una tienda de alguna marca reconocida, miles de personas se reúnen para ir a conocerla, ver qué productos hay y gastar mucho dinero, así traiga lo mismo que otros establecimientos que ya estaban en el país.

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(Ver también: Sacudón para personas que compraron en Temu o Shein en diciembre: deben hacer pago adicional)

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en las últimas horas en el municipio de Soledad, en Atlántico, muy cerca a Barranquilla, pues en ese sitio abrió una bodega que supuestamente habría apuesto la compañía Temu y eso causó una locura entre los habitantes.

Es más, desde muy temprano se vio una gran fila de personas esperando por entrar al lugar, puesto que esperaban encontrarse con varios de los productos que se suelen conseguir a un costo muy económico en la aplicación.

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Tanta fue la emoción de las personas, que al momento en el que se abrieron las puertas, todos comenzaron a meterse incluso a la fuerza, por lo que los videos evidencian que hay personas empujando y más con tal de encontrar los mejores productos en su interior.

Estos son los videos de la situación:

Locura total en la apertura de la tienda de Temu en Soledad pic.twitter.com/jIAoXHcz7J — Luchovoltio (@luchovoltios) September 18, 2026

La ventaja de tener un presidente costeño es que TEMU abre su primera tienda en Soledad Atlántico

Y a pesar de las altas temperaturas (55°C de sensación térmica según @_iclima ) la gente asiste masivamente a este gran apertura pic.twitter.com/6FQEy7BUSf — Daniel E. Salazar (@DESC2014) September 18, 2026

Ahora, vale la pena destacar que esta no es una tienda oficial de Temu, sino que alguien abrió el local y le puso el nombre, lo cual puede ser muy grave, según las leyes colombianas.

Sanción por abrir una tienda con un nombre ya registrado

Tal como tiene establecido la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, usar un nombre ya registrado para un local nuevo sin ninguna autorización puede conducir a multas y sanciones muy graves.

Por ejemplo, el dueño del local tendría que pagar una multa de 1.000 o 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Además, habría cierre parcial o total y, si es total, habría decomiso, retirada del mercado y destrucción de todos los productos, avisos, enchapes, letreros o material publicitario que lleven la marca no autorizada.

(Ver también: ¿Paquetes en solo dos días? Compradores de Temu se emocionan por nuevo plan de la compañía)

Por otro lado, en el peor de los casos, “el uso fraudulento o usurpación de una marca registrada conlleva penas de 4 a 8 años de prisión para el infractor”, explica la SIC.

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