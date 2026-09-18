Por: EL PILON SA

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Maximiliano, un niño de apenas 3 años, se convirtió en el centro de la atención digital tras interpretar con notable seguridad y sentimiento ‘Matilde Lina’, célebre composición vallenata creada por Leandro Díaz. De acuerdo con el registro publicado en la cuenta de TikTok elgranmaximiliano19, supuestamente administrada por sus padres, la emotiva presentación se llevó a cabo en la cancha de un colegio de Barrancas, La Guajira. En el video, Maximiliano aparece interpretando la emblemática melodía con una soltura natural, siguiendo perfectamente la música y proyectando una actitud que no pasó desapercibida entre los usuarios de la plataforma.

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Durante su interpretación, el pequeño artista recitó las primeras estrofas de la canción: “Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar, las aguas claras del Río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar, llegó, de pronto, a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía la aproveché en el momento”. Estas líneas evocan el sentimiento vallenato y el imaginario del río, característico de la obra de Leandro Díaz. El clip, presentado desde distintos ángulos en la red social, permitió a los espectadores apreciar cada detalle de la performance.

No solo la interpretación vocal de Maximiliano llamó la atención; su atuendo, representativo de la región, fue otro punto destacado. Luciendo chanclas tres puntadas y una mochila tradicional, el niño ofreció una imagen sencilla y autóctona, reforzando el orgullo cultural y el sentido de pertenencia guajiro durante su presentación de este clásico del vallenato.

La viralidad no se hizo esperar: según la información disponible en TikTok, la presentación ha superado ya las 500.000 reproducciones. En su perfil, Maximiliano se describe como “cantante, bailarín, fútbolista” a pesar de su corta edad. El video ha recibido una avalancha de comentarios de elogio, haciendo énfasis en la seguridad y naturalidad con la que el niño se desenvuelve ante el público, consolidando un vínculo espontáneo con quienes aprecian el video. Una internauta escribió: “Este niño me hizo sentir muy orgullosa de ser guajira, en especial barranquera. Felicidades para él y sus papitos, Dios los bendiga y siga regalándole sabiduría”. Otros elogiaron su vestimenta y personalidad, mientras no faltaron mensajes asegurando que el propio Leandro Díaz se sentiría orgulloso de la sentida interpretación de Maximiliano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Maximiliano, el niño que se viralizó por interpretar ‘Matilde Lina’?

Maximiliano es un niño de 3 años oriundo de La Guajira, quien se describió en sus redes sociales como “cantante, bailarín, fútbolista”. Su video interpretando ‘Matilde Lina’, composición del maestro Leandro Díaz, fue grabado en la cancha de un colegio y publicado en la cuenta de TikTok elgranmaximiliano19, administrada por sus padres, logrando superar las 500.000 reproducciones y múltiples comentarios de admiración.

¿Por qué la interpretación de ‘Matilde Lina’ por Maximiliano causó tanto impacto en redes sociales?

La interpretación de ‘Matilde Lina’ impactó a los usuarios por la autenticidad y seguridad de Maximiliano en el escenario, su edad y el contexto regional que representó con su vestimenta tradicional. Los comentarios en redes sociales resaltaron su carisma, su capacidad para conectar con el público y la emotividad reflejada en su interpretación de un clásico del vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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